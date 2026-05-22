Sur le plan technique, la DRAM CXMT n'a plus grand-chose à prouver dans le segment grand public. En février, un kit KingBank DDR5-6000 CL36 basé sur des puces CXMT a été confronté à un G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30 en dies SK Hynix, sur une configuration Ryzen 7 9800X3D et RTX 5090. Résultat : un écart inférieur à 2 % en gaming. La vidéo est consultable ici, si ça vous intéresse. Pour qui monte un PC en 2026, la DRAM chinoise n'est plus un pari exotique, c'est une option crédible.

La zone grise est réglementaire. CXMT n'est pas formellement inscrit sur l'Entity List américaine (contrairement à SMIC ou YMTC), mais reste soumis à la US Persons Rule. Le Council on Foreign Relations recommandait en novembre 2025 de durcir les restrictions. Début 2026, un document du Bureau of Industry and Security retirant CXMT de certaines listes a été publié puis supprimé en quelques heures. Autant dire que personne ne sait vraiment où poser le curseur. Fondée en 2016 à Hefei avec le soutien de Pékin, l'entreprise affichait un bénéfice de 4,8 milliards de dollars au premier trimestre 2026 et prépare une entrée en bourse à Shanghai pour lever 4,2 milliards supplémentaires.

Pour le consommateur européen, l'arrivée de CXMT chez un acteur comme Corsair pourrait à terme desserrer l'étau sur les prix de la DDR5. Computex 2026 ouvre dans quelques jours, on verra bien si d'autres annonces suivent. Quand les trois rois de la mémoire préfèrent vendre de la HBM à NVIDIA plutôt que de la DDR5 à votre carte mère, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un d'autre frappe à la porte.