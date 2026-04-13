Si les informations de JoongAng Ilbo sont exactes, l'initiative de Qualcomm n'aurait en tout cas rien d'un hasard. La conjoncture mondiale se prête à ce genre de rapprochements pour aboutir à une production plus constante de mémoire vive grand public, alors que les gros fabricants (Samsung, Micron, etc) continuent de sacrifier la production de modules DRAM au profit de mémoire HBM, vouée principalement aux data centers et à l'IA… qu'ils peuvent vendre beaucoup plus cher.

Cette situation impacte fortement le marché des smartphones entrée et milieu de gamme, sur lesquels la marge de manœuvre tarifaire des constructeurs s'avère restreinte. Ces appareils subissent pourtant eux-aussi la hausse de prix des composants (35% en moyenne pour la DRAM et 19% en moyenne pour la NAND, consacrée cette fois au stockage), sans pouvoir répercuter autant qu'il le faudrait ces coûts sur leur prix final. Comprenez que produire des smartphones abordables devient donc moins intéressant. Cela affecte Qualcomm.

Face à cette hausse du prix de la RAM, Qualcomm et son concurrent MediaTek ont en effet, l'un comme l'autre, été contraints de réduire sensiblement leurs cadence de production sur les puces 4 nm (celles vouées justement aux smartphones abordables).

En développant de la mémoire par lui-même et en la fabriquant directement via un partenaire, Qualcomm pourrait donc réussir à rétablir ses cadences de production de puces, limitant ainsi les effets de bord de cette pénurie de mémoire vive.