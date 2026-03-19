Le point clé de la présentation se situait au-delà des data centers. Le CEO estime que les véhicules autonomes de niveau 4 nécessiteront plus de 300 Go de DRAM. Le niveau 4, dit « L4 », désigne un véhicule capable de rouler sans conducteur dans un périmètre géographique défini. Les robotaxis Waymo à San Francisco en sont l'exemple le plus avancé. Contre 16 Go pour un véhicule actuel, le ratio est de 1 à 19. Pour les robots humanoïdes, la facture serait comparable. Micron parle d'un « vecteur de croissance sur vingt ans » pour la robotique.

Mais ces chiffres méritent d'être confrontés aux données de l'industrie. Les spécifications techniques du L4 évoquent 300 Go/s de bande passante, pas 300 Go de capacité. Ce n'est pas la même chose. La bande passante désigne le débit de transfert, la capacité désigne le volume de mémoire embarquée. En 2023, une étude publiée par Micron tablait sur 278 Go de DRAM et NAND combinés pour un véhicule moyen en 2026. Plus tôt encore, des estimations du même fabricant plaçaient la DRAM seule à 74 Go pour un véhicule L5 en 2025. Le bond à 300 Go de DRAM pure pour le L4 représente une inflation considérable par rapport à ses propres projections. Côté robots, aucune source tierce ne corrobore ce niveau. Les plateformes actuelles, du Jetson AGX Thor de NVIDIA au Tesla Optimus, fonctionnent avec quelques dizaines de Go.