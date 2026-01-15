Il faut se rendre à l'évidence : la loi de l'offre et de la demande a fini par briser la logique technologique. Face à des barrettes de DDR5 devenues des produits de luxe et une DDR4 dont les stocks fondent comme neige au soleil, les assembleurs se tournent vers ce qui reste disponible et bon marché. Nous assistons à une recrudescence de plateformes LGA 1155 et AM3+, des sockets que l'on croyait réservés aux rétrogaming, désormais vendus comme des solutions viables pour la bureautique moderne.

Ce retour en arrière n'est pas un accident, mais la conséquence directe d'une chaîne d'approvisionnement en lambeaux. Le signal d'alarme avait pourtant été tiré lorsque Micron a sacrifié Crucial pour réallouer ses ressources vers les serveurs, laissant le consommateur lambda sur le carreau. Cette pénurie est telle qu'elle pousse les géants à des contorsions géopolitiques inédites, à l'image de HP qui pourrait se fournir chez le chinois CXMT simplement pour maintenir ses lignes d'assemblage actives. La résurrection de la DDR3 est l'étape suivante de cette débâcle : faute de grives, on mange des merles, même si ces merles ont quinze ans d'âge.