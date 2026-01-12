Il ne faut cependant pas s'y tromper, cette méthode ne deviendra pas la norme. La précision requise pour aligner les contacts d'une puce DDR5 et la complexité de trouver le bon micrologiciel réservent cette pratique à une élite équipée. Cela rappelle que la barrière technologique entre le consommateur et le « produit premium » repose parfois simplement sur un emballage et un profil XMP bien calibré.

Si les fabricants ne parviennent pas à inonder le marché rapidement, ce genre d'initiative isolée reste la preuve éclatante que la débrouillardise est la seule monnaie qui ne connait pas l'inflation.