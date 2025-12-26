L'histoire ferait presque croire aux miracles de Noël. Un utilisateur de Reddit attendait sagement ses deux nouveaux disques SSD Samsung 9100 PRO de 2 To. Une commande déjà coquette à environ 250 dollars l'unité pour donner un coup de fouet à sa machine. La surprise fut totale lorsque le livreur lui a remis non pas deux petits paquets, mais deux cartons complets de conditionnement. À l'intérieur reposait une quantité astronomique de ces précieux rectangles de mémoire, pour une valeur marchande réelle avoisinant les 6000 dollars.

L'honnêteté a tout de même poussé notre chanceux du jour à contacter le service client pour signaler la méprise. La réponse d'Amazon a été aussi surprenante que la livraison elle-même. La firme a invité le client à tout conserver, sans le moindre frais supplémentaire. Cette générosité apparente s'explique surtout par la législation américaine de la Commission fédérale du commerce. Celle-ci protège les consommateurs recevant des marchandises non sollicitées en leur permettant de les garder légalement comme un don. Pour Amazon, rapatrier et traiter ce stock aurait probablement coûté plus cher en logistique et en gestion que d'offrir ce trésor de guerre à un unique client.