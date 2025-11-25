MisterDams

Je crois que chez nous cette règle est assez similaire avec une notion de « prix dérisoire », mais à ma connaissance il n’y a pas eu de cas où la vente était arrivé jusqu’à la remise du produit (généralement c’est sur de la commande en ligne et les commandes sont annulées).

Le truc là, c’est que les frais d’avocat pour récupérer chaque tablette vont vite dépasser la valeur du produit lui-même… Je pense qu’ils tentent de récupérer au mieux et qu’ils lâcheront l’affaire pour les plus récalcitrants.

En revanche, s’ils osent aller jusqu’au juridique et qu’il y a de l’achat/revente instantané, ça peut être compliqué pour l’acheteur de dire qu’il n’avait pas de notion de la valeur de l’objet.