Le géant de la distribution LIDL, qui était sous le coup d'une sanction des autorités françaises, a accepté de payer une amende d'un montant de 65 000 euros, infligée par la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) à cause de pratiques publicitaires jugées trompeuses. Entre 2020 et 2021, l'enseigne a promu des articles de petit électroménager et de bricolage dans ses catalogues et sur Internet, sans vraiment garantir leur disponibilité en magasin.