Julien Tanti a été sanctionné par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les autorités ont révélé lundi 10 mars que l'influenceur a promu des services financiers de copy-trading et d'investissement dans l'or de manière trompeuse sur ses réseaux sociaux, en ciblant notamment un public jeune et vulnérable. Pour le contraindre à corriger ses fautes, Bercy lui a demandé de publier une vidéo de sensibilisation.