Botox illégal, tipster trop vanté, pub déguisée… 4 influenceuses dans le « name & shame » de la répression des fraudes

C'est la troisième fois que la DGCCRF intervient en quelques mois pour contrer ce type de pratique chez des influenceurs. En charge, entre autres, de garantir la loyauté des transactions commerciales et de protéger les consommateurs, cette autorité frappe à nouveau du poing sur la table. Quatre personnes viennent d'être épinglées pour pratiques commerciales trompeuses et non conformes à la législation.