De son côté, Elon Musk a fait savoir que la production sera lente à ses débuts, il est donc difficile de réellement quantifier la vitesse à laquelle le robot sera déployé, et si la demande sera réellement au rendez-vous. « Optimus éliminera réellement la pauvreté. Il offrira aux gens des soins médicaux incroyables. Optimus sera finalement meilleur que le meilleur chirurgien humain, avec un niveau de précision impossible à atteindre, qui dépasse les capacités humaines », promettait le milliardaire il y a quelques mois lors d'un événement Tesla.