Optimus a fait des émules et aiguisé les appétits de la concurrence. En Amérique, les géants de la tech se ruent sur le secteur. Des sociétés comme Figure AI fédèrent des investisseurs de premier plan : OpenAI, NVIDIA, Microsoft. De son côté, Alphabet développe son programme Gemini Robotics. Meta prévoit de dépenser des milliards pour son « Metabot ». Mais le vrai changement d’échelle pourrait venir d’ailleurs.

Il faut regarder du côté de la Chine. Le pays a fait de l’IA incarnée une priorité nationale. Résultat : on y compte 150 fabricants spécialisés. Ces entreprises ont reçu plus de 5 milliards de dollars d’investissements rien qu’en 2025. Des noms comme Unitree émergent avec des produits concrets. Leur robot G1, proposé autour de 16 000 dollars, fait preuve d'une agilité qui impressionne. Certains observateurs jugent même ces machines plus avancées que leurs équivalents américains. Cela crée une pression énorme sur Tesla. La firme d’Elon Musk ne peut plus se permettre des erreurs de communication. Elle doit concrétiser ses ambitions, et vite.

Du côté des investisseurs, l’enthousiasme pour ce marché prometteur ne faiblit pas. La banque d’investissement Morgan Stanley estime, par exemple, son potentiel à 5 000 milliards de dollars. Pourtant, les professionnels de l’industrie appellent à la prudence. Un rapport du Wall Street Journal le soulignait : il existe un fossé technologique important entre une vidéo acrobatique et un « produit bien défini ». La chute d’Optimus en est une parfaite illustration. L’économie peuplée de robots humanoïdes que certains imaginent n’est pas pour tout de suite.