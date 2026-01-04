Une vidéo diffusée en décembre dernier montre le robot humanoïde Optimus de Tesla renverser sa marchandise et chuter lourdement lors d’une démonstration publique.
Il devait distribuer des bouteilles d’eau de façon autonome. Mais le numéro d’Optimus a tourné au gag. Devenue virale, la séquence montre la machine faire tomber ses bouteilles, lever les bras avant de s’écrouler en arrière. Ce moment absurde a fait rire les réseaux sociaux. Pour Tesla, c'est moins drôle. Elon Musk promet une révolution et des milliers de milliards de dollars de revenus. Mais en réalité, les progrès semblent lents. Très lents. Et pendant ce temps, la concurrence accélère la cadence.
Optimus, pris en étau entre les promesses d'Elon Musk et la réalité du terrain
Cet incident, on l’évoquait il y a quelques semaines sur Clubic. On s’interrogeait alors sur ce geste étrange, où Optimus porte les mains à son visage avant de tomber. Beaucoup y ont vu le signe qu’un opérateur humain retirait son casque de réalité virtuelle. Et pour cause, comme on l’a révélé à l’occasion de l’événement « We, Robot » en 2024, Tesla utilisait des téléopérateurs cachés lors de démonstrations antérieures. La firme affirmait alors que les compétences en kung-fu du robot sont bien de l’IA. Il n'empêche que ce nouvel échec entretient le doute autour de l’autonomie réelle d’Optimus qui attend toujours une démonstration convaincante.
Pourtant, Elon Musk, lui, continue de viser très haut. Il a prédit qu’Optimus générerait « plus de 10 000 milliards de dollars » de revenus.Selon lui, c'est le futur plus grand produit de Tesla. Pourtant, les chiffres de production retire quelques zéros à l'addition. Un rapport de The Information en juillet 2025 ramenait tout le monde à la réalité : Tesla était très en retard. L’objectif était de construire 5 000 robots avant fin 2025. L’entreprise n’en avait alors assemblé que quelques centaines.
Pendant qu'Optimus trébuche, la concurrence mondiale avance
Optimus a fait des émules et aiguisé les appétits de la concurrence. En Amérique, les géants de la tech se ruent sur le secteur. Des sociétés comme Figure AI fédèrent des investisseurs de premier plan : OpenAI, NVIDIA, Microsoft. De son côté, Alphabet développe son programme Gemini Robotics. Meta prévoit de dépenser des milliards pour son « Metabot ». Mais le vrai changement d’échelle pourrait venir d’ailleurs.
Il faut regarder du côté de la Chine. Le pays a fait de l’IA incarnée une priorité nationale. Résultat : on y compte 150 fabricants spécialisés. Ces entreprises ont reçu plus de 5 milliards de dollars d’investissements rien qu’en 2025. Des noms comme Unitree émergent avec des produits concrets. Leur robot G1, proposé autour de 16 000 dollars, fait preuve d'une agilité qui impressionne. Certains observateurs jugent même ces machines plus avancées que leurs équivalents américains. Cela crée une pression énorme sur Tesla. La firme d’Elon Musk ne peut plus se permettre des erreurs de communication. Elle doit concrétiser ses ambitions, et vite.
Du côté des investisseurs, l’enthousiasme pour ce marché prometteur ne faiblit pas. La banque d’investissement Morgan Stanley estime, par exemple, son potentiel à 5 000 milliards de dollars. Pourtant, les professionnels de l’industrie appellent à la prudence. Un rapport du Wall Street Journal le soulignait : il existe un fossé technologique important entre une vidéo acrobatique et un « produit bien défini ». La chute d’Optimus en est une parfaite illustration. L’économie peuplée de robots humanoïdes que certains imaginent n’est pas pour tout de suite.