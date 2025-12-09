Vendredi dernier, un événement était organisé dans le magasin Tesla de Miami (Floride). Et pour montrer les progrès de l'entreprise, un de ses robots Optimus était en charge de la distribution de petites bouteilles d'eau à destination des badauds.

Mais ça ne s'est pas passé comme c'était espéré. En atteste cette vidéo du robot, que l'on voit subitement effectuer des gestes désordonnés, avant de mimer un geste lui très humain. Optimus a en effet à ce moment-là levé les mains vers son front, comme s'il soulevait un objet posé sur son crâne, avant de tomber à la renverse.