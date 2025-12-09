Une vidéo assez embarrassante vient d'être publiée sur la toile. On y voit le robot Optimus dans une position qui fait douter de son autonomie !
Il existe peu de voix qui soutiennent autant le développement des robots dans notre société qu'Elon Musk, dont la société Tesla conçoit un robot Optimus en constante amélioration. On l'avait ainsi vu nous montrer il y a un peu plus de deux mois ses progrès impressionnants, quand il s'était adonné aux arts martiaux. Mais ces avancées sont aujourd'hui remises en cause par une vidéo étrange.
Optimus a un mouvement typiquement humain avant de s'effondrer
Vendredi dernier, un événement était organisé dans le magasin Tesla de Miami (Floride). Et pour montrer les progrès de l'entreprise, un de ses robots Optimus était en charge de la distribution de petites bouteilles d'eau à destination des badauds.
Mais ça ne s'est pas passé comme c'était espéré. En atteste cette vidéo du robot, que l'on voit subitement effectuer des gestes désordonnés, avant de mimer un geste lui très humain. Optimus a en effet à ce moment-là levé les mains vers son front, comme s'il soulevait un objet posé sur son crâne, avant de tomber à la renverse.
Les robots téléopérés, une polémique récurrente chez Tesla
Un mouvement bien caractéristique qui n'a échappé à personne, puisqu'il s'agit exactement de celui qui est fait lorsque l'on retire un casque de réalité virtuelle. De quoi se poser une question simple : Optimus n'était-il pas téléopéré par un humain ?
Une hypothèse d'autant plus plausible qu'on ne ferait pas face à une première. Pour rappel, il y a un peu plus d'un an, Tesla organisait en grande pompe son événement « We, Robot », durant lequel les robots de l'entreprise avaient marqué le public en déambulant au milieu des humains. Quelques jours plus tard, on apprenait pourtant que la performance n'était pas si exceptionnelle qu'il n'y paraissait, ces robots étant téléopérés, ce que Tesla s'était alors gardé de préciser. Sommes-nous face au même scénario ?
- Intégration parfaite avec votre véhicule Tesla.
- Contrôle et gestion à distance.
- Permet de faire la mise à jour du véhicule.