Après une annonce en grande pompe marquée par quelques échecs, Elon Musk promet la disponibilité de son robot domestique dès l'an prochain. Celui qui a annoncé un camion et une voiture sportive depuis des années, sans réel produit disponible, nous bluffe-t-il ?
Intervenant au Forum économique mondial de Davos ce jeudi, Elon Musk a annoncé que les robots humanoïdes Optimus de Tesla seraient commercialisés auprès du grand public d'ici la fin 2027.
Un lancement sous certaines conditions
Le patron de Tesla a cependant conditionné ce calendrier : le lancement n'aura lieu que lorsque l'entreprise sera "convaincue d'un niveau très élevé de fiabilité, de sécurité et de fonctionnalité". Musk affirme que ces robots exécutent déjà des tâches simples dans les usines Tesla, une déclaration qui n'a pas été vérifiée de manière indépendante.
Cette annonce s'inscrit dans un contexte où plusieurs démonstrations passées du robot Optimus auraient été réalisées avec l'assistance d'opérateurs humains pilotant les machines à distance, selon différents rapports. On notera également le départ récent de Milan Kovac, responsable du programme.
Des calendriers souvent modifiés
Les échéances fixées par Elon Musk ont pour habitude d'évoluer. Où en est-on du Semi, le camion présenté quelques années auparavant ? Il a enfin été lancé, certes, mais avec un retard important. Où en est la nouvelle Roadster, présentée dans la même temps ? Pour l'instant aucune nouvelle.
Le patron de Tesla avait prévu un lancement commercial dès 2026, voilà maintenant que le calendrier repousse cette annonce à l'an prochain. L'action de Tesla a toutefois progressé de plus de 3% après ces déclarations.
Musk a par ailleurs annoncé le début de la production du Cybercab en avril, avec un objectif de deux millions d'unités par an. Ce véhicule autonome sans volant, limité à deux passagers, est attendu depuis plusieurs années.
Pour rappel, le prix du Tesla Optimus devrait se situer entre 20 000 et 30 000 dollars. À ce tarif, le robot pourrait effectuer tout un lot de tâches, et coûterait moins cher qu'un véritable humain à votre domicile tous les jours.