Encore du changement dans l'air chez Tesla. Cette fois, ça touche l'option de conduite autonome, le FSD, qui va passer au régime de l'abonnement !
Quand on a comme patron Elon Musk, il n'est pas étonnant que l'on multiplie les changements. Chez Tesla, on a ainsi l'habitude de voir les tarifs des véhicules varier beaucoup plus fréquemment que du côté de la concurrence - ainsi qu'on a encore pu le voir il y a quelques mois. Mais cette bougeotte va bien au-delà, comme on l'apprend aujourd'hui !
Le FSD passe à l'abonnement mensuel dans un mois
Vous pensiez vous offrir le logiciel de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) avec votre Tesla, une option qui coûte habituellement 7 500 euros ? Eh bien, sachez qu'il vous faudra faire vite, car ça ne sera bientôt plus possible.
C'est ce que nous a appris Elon Musk dans un message qu'il a posté sur X. Dans ce dernier, il est indiqué que « Tesla cessera de vendre le FSD après le 14 février. » À la place, c'est une nouvelle formule qui sera appliquée par le géant américain des voitures électriques.
La nouveauté est-elle intéressante pour le propriétaire de Tesla ?
« Le FSD ne sera ensuite disponible que sous forme d'abonnement mensuel » a par ailleurs précisé l'homme le plus riche du monde. Il n'a pas donné de détail sur le prix qui serait pratiqué à partir de la prochaine Saint-Valentin, mais l'on devrait avoir droit en Europe à quelque chose s'approchant des 100 euros par mois.
À un tel tarif, il faudrait attendre plus de six ans pour le propriétaire d'une Tesla pour rentabiliser ce logiciel, dont il ne sera plus le propriétaire. On peut tout de même noter qu'à ce niveau, en moyenne, les Français devraient au moins pouvoir rentrer dans leurs frais, puisqu'ils gardent leur véhicule de plus en plus longtemps - une moyenne de près de 12 ans en 2025.