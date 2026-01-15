Vous pensiez vous offrir le logiciel de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) avec votre Tesla, une option qui coûte habituellement 7 500 euros ? Eh bien, sachez qu'il vous faudra faire vite, car ça ne sera bientôt plus possible.

C'est ce que nous a appris Elon Musk dans un message qu'il a posté sur X. Dans ce dernier, il est indiqué que « Tesla cessera de vendre le FSD après le 14 février. » À la place, c'est une nouvelle formule qui sera appliquée par le géant américain des voitures électriques.