Tesla passe la seconde pour imposer son système de conduite autonome en France, et lance un programme d'essais dans les tout prochains jours.
La conduite autonome, ou FSD pour Full-Self Driving en anglais, est le rêve ultime des possesseurs de Tesla en France. Si elle est déjà lancée aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde, les fans hexagonaux de la marque doivent pour le moment se contenter de vidéos sur le web pour découvrir les capacités permises par leurs Tesla, en attendant que celles-ci soient activées en France. Pourtant, la marque d'Elon Musk veut que cela change et va vous donner l'occasion de tester en conditions réelles ce qui s'apparente au futur de la conduite. Et surprise : ces essais auront lieu dans les tout prochains jours.
Des promenades pour tester la conduite autonome en toute sécurité
Le constructeur américain annonce sur son site web l'organisation des premières promenades FSD, des petits trajets organisés par Tesla et accessibles au grand public. Ces derniers permettront aux conducteurs intéressés de se placer côté passager et de découvrir par eux-mêmes le système de conduite autonome de la marque, ses réactions face à l'environnement et sa capacité de prise de décision.
Si vous souhaitez participer à l'une de ces expériences, vous ne serez pas seuls puisqu'un employé de Tesla sera présent sur le siège conducteur pour vous expliquer plus en détail le fonctionnement du FSD, mais aussi pour assurer votre sécurité. Les mains près du volant, il pourra reprendre le contrôle en cas de problème ou de défaillance pour éviter tout accident.
Ces promenades FSD ont lieu en France, mais aussi en Italie et en Allemagne à partir du 1er décembre prochain et jusqu'à la fin du mois dans différentes villes comme Lille, Paris, Strasbourg, Toulouse, Cannes, Nantes, Lille, Bordeaux, Marseille et Lyon. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur le site de la marque, puis de prendre rendez-vous avant de vous rendre en concession.
Un instant découverte et un coup de pression envoyé aux autorités
Le but de ces journées de découverte n'a rien d'un hasard. Tesla multiplie les initiatives pour faire avancer le sujet du FSD en France et plus largement en Europe. On a d'ailleurs pu voir quelques vidéos postées sur les réseaux de la marque, comme cette Tesla en conduite autonome qui a réussi à sortir toute seule et sans casse de la fameuse Place de l'Étoile, le crash-test ultime pour tous les conducteurs.
Avec ces journées, Tesla veut éduquer les conducteurs intéressés et les convaincre du bien-fondé de cette technologie en matière de sécurité routière, mais aussi mettre la pression sur les autorités. Les instances de régulation européennes sont encore frileuses vis-à-vis de cette technologie et n'ont pas encore validé son déploiement et son utilisation sur nos routes. Tesla veut jouer ici la carte du vote populaire, en mettant ses fans à contribution pour distribuer la bonne parole et inciter les régulateurs à accélérer leur calendrier.
Tesla souhaite lancer la conduite autonome sur ses véhicules en Europe en 2026, sans autre précision. Les véhicules sont prêts à recevoir les mises à jour et la marque parie probablement que ces tests grandeur nature sauront rassurer les autorités et les clients.