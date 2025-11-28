Le constructeur américain annonce sur son site web l'organisation des premières promenades FSD, des petits trajets organisés par Tesla et accessibles au grand public. Ces derniers permettront aux conducteurs intéressés de se placer côté passager et de découvrir par eux-mêmes le système de conduite autonome de la marque, ses réactions face à l'environnement et sa capacité de prise de décision.

Si vous souhaitez participer à l'une de ces expériences, vous ne serez pas seuls puisqu'un employé de Tesla sera présent sur le siège conducteur pour vous expliquer plus en détail le fonctionnement du FSD, mais aussi pour assurer votre sécurité. Les mains près du volant, il pourra reprendre le contrôle en cas de problème ou de défaillance pour éviter tout accident.

Ces promenades FSD ont lieu en France, mais aussi en Italie et en Allemagne à partir du 1er décembre prochain et jusqu'à la fin du mois dans différentes villes comme Lille, Paris, Strasbourg, Toulouse, Cannes, Nantes, Lille, Bordeaux, Marseille et Lyon. Pour y participer, il vous suffit de vous rendre sur le site de la marque, puis de prendre rendez-vous avant de vous rendre en concession.