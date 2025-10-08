Aux États-Unis, les Model 3 et Model Y d'entrée de gamme sont désormais environ 5 000 dollars moins chères. Pour parvenir à cette réduction, Tesla a fait des choix : le système audio est moins performant, l'écran pour les passagers arrière a disparu et les matériaux intérieurs sont plus simples. Une simplification de l'équipement qui permet d'afficher un prix d'appel plus attractif.

Cependant, cette baisse de prix coïncide avec la fin d'un important crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars. Pour de nombreux acheteurs américains, le coût final de la voiture pourrait donc, paradoxalement, augmenter. L'accueil du marché a d'ailleurs été tiède, signe que cette offre n'est pas encore la proposition ultra-compétitive que tout le monde attendait.