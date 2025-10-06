Vous savez ce qui se passe demain, mardi 7 octobre ? Eh bien, Tesla devrait nous proposer une surprise. Car le géant a publié plusieurs vidéos sur son compte X, dont une nous montrant le logo de la marque que l'on voit tournoyer de plus en plus rapidement sur lui-même.

La vidéo se termine par un écran noir, sur lequel est inscrit simplement la date du 7 octobre. Même si aucun détail supplémentaire n'a été produit par le spécialiste des véhicules électriques, on peut facilement conclure de cette vidéo qu'un événement va donc avoir lieu à cette date.