Le géant des véhicules électriques vient de publier des vidéos courtes assez cryptiques. Tesla pourrait bien présenter une nouveauté longtemps attendue.
Aujourd'hui, certaines annonces des grandes entreprises se font avec un certain timing surprenant. C'est le cas de Tesla, qui vient de publier plusieurs vidéos qui laissent présager la présentation d'un nouveau produit mystère dès ce mardi 7 octobre. De quoi relancer Tesla, qui vit des moments difficile, notamment du côté du Vieux Continent ?
Tesla donne rendez-vous ce mardi 7 octobre
Vous savez ce qui se passe demain, mardi 7 octobre ? Eh bien, Tesla devrait nous proposer une surprise. Car le géant a publié plusieurs vidéos sur son compte X, dont une nous montrant le logo de la marque que l'on voit tournoyer de plus en plus rapidement sur lui-même.
La vidéo se termine par un écran noir, sur lequel est inscrit simplement la date du 7 octobre. Même si aucun détail supplémentaire n'a été produit par le spécialiste des véhicules électriques, on peut facilement conclure de cette vidéo qu'un événement va donc avoir lieu à cette date.
La présentation enfin d'un modèle économique ?
Une autre vidéo a été publiée quelques heures auparavant. Et elle ne donne pas non plus beaucoup d'indices sur ce qui pourrait être réservé au public. Longue de 10 secondes, elle nous montre simplement un paysage très sombre, à peine barré par les phares avant d'un véhicule mystérieux.
De nombreux analystes et investisseurs croient savoir ce qui nous attend. Ils voient en effet dans cet événement surprise la présentation à venir du tout premier modèle plus abordable de la marque, dont on entend parler depuis plusieurs années maintenant déjà.
Ces vidéos ont en tout cas apporté de la confiance pour l'action à la Bourse Tesla, qui a crû de 4% après leur publication. Est-ce la bonne solution pour relancer les ventes de l'entreprise d'Elon Musk, face à des constructeurs chinois qui ont tendance à casser les prix ?