La société d'Elon Musk est à la peine en Europe. Au point même que son concurrent BYD fait dorénavant mieux chez nous.
Il semble que la marque de véhicules électriques Tesla perde petit à petit de son éclat en Europe. Il faut dire qu'Elon Musk a une image de plus en plus négative du côté du Vieux Continent, ce qui a fait mal à son entreprise dès les premiers mois de l'année 2025. Une tendance qui persiste, et qui se double de l'ascension de son concurrent BYD !
Tesla dépassé par BYD en Europe
En juillet 2025, Tesla affichait des ventes en Europe plus faibles que celles de BYD, soit 8 837 unités pour l'Américain contre 13 503 pour le Chinois. Et pour un second mois d'affilée, cette hiérarchie a de nouveau pu être observée.
Selon des chiffres fournis par l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), Tesla a vu ses ventes reculer en août 2025 de 36,6% par rapport au même mois l'an dernier, avec 8 220 véhicules vendus. De son côté, BYD vit une trajectoire totalement opposée, avec une croissance des ventes de 201,3%, vente qui s'établissent en août à 9 130 voitures.
Le début d'une grande vague chinoise ?
Ce qui se passe actuellement ressemblerait presque à un passage de témoin. Car les chiffres globaux sur 2024 et 2025 montrent deux tendances opposées. Lors des huit premiers mois de l'année en 2024, Tesla avait vendu en Europe 150 037 véhicules, alors que BYD était à peine à 19 663. Lors de la même période en 2025, Tesla a chuté à 85 673 voitures vendues, quand BYD est dorénavant à 67 232 véhicules immatriculés.
Il semble donc bien que les marques chinoises commencent à être prisées par les consommateurs européens, pour qui Tesla n'est plus le choix évident dans ce domaine. Et BYD devrait n'être que l'avant-garde, en tant qu'acteur dominant du marché chinois. D'autres marques visent désormais le marché européen, que ce soit des Nio ou des Xpeng, ou bien même Xiaomi.