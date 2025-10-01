En juillet 2025, Tesla affichait des ventes en Europe plus faibles que celles de BYD, soit 8 837 unités pour l'Américain contre 13 503 pour le Chinois. Et pour un second mois d'affilée, cette hiérarchie a de nouveau pu être observée.

Selon des chiffres fournis par l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), Tesla a vu ses ventes reculer en août 2025 de 36,6% par rapport au même mois l'an dernier, avec 8 220 véhicules vendus. De son côté, BYD vit une trajectoire totalement opposée, avec une croissance des ventes de 201,3%, vente qui s'établissent en août à 9 130 voitures.