Le géant chinois a des ambitions de plus en plus grandes dans le secteur automobile. Et l'Europe fait partie des territoires qu'il ambitionne de conquérir.
Xiaomi a encore réussi à étonner son monde ces dernières années en sortant de son champ d'activité traditionnel pour se muer en constructeur automobile. En deux ans, il a réussi à sortir deux modèles, la berline SU7 et le SUV familial YU7 – un modèle qui a connu des débuts fantastiques en Chine. Et le constructeur est loin de vouloir s'arrêter là, puisqu'il lorgne aujourd'hui sur nos contrées.
Les voitures Xiaomi devraient arriver chez nous en 2027
Le constructeur automobile Xiaomi (et non pas seulement le fabricant de smartphone) est déjà chez nous, en Europe. C'est ce que confirme Xu Fei, vice-président au sein du groupe, et dont les propos ont été rapportés par la CNBC.
« Nous avons mené notre étude de terrain ici en juin. Deux cadres dirigeants dirigent cette étude afin que nous puissions préparer le réseau commercial et les partenariats » a-t-il ainsi expliqué. Xiaomi cherche à établir des showrooms en Europe, pour commercialiser à partir de 2027 ses véhicules électriques.
Xiaomi, un concurrent à terme des grands constructeurs français en Europe ?
Une première information qui confirme des bruits dont le public avait déjà eu vent. Mais alors que le secteur des véhicules électriques chinois est l'objet de droits de douane importants en Europe, Xu Fei a évoqué la possibilité de construire sur place ses véhicules commercialisés en Europe. « Théoriquement, à l'avenir, je pense que nous le ferons certainement » a-t-il glissé.
« La logique est très simple. Nous voulons figurer parmi les cinq premiers acteurs mondiaux d'ici 15 à 20 ans. Pour y parvenir, il est indispensable d'avoir notre propre usine ici, n'est-ce pas ? » a par ailleurs ajouté Xu Fei. Sur place, le groupe viendrait non seulement concurrencer les géants européens traditionnels, mais aussi des marques chinoises de plus en plus présentes chez nous, à l'image de BYD, XPeng ou bien Nio.