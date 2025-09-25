Le constructeur automobile Xiaomi (et non pas seulement le fabricant de smartphone) est déjà chez nous, en Europe. C'est ce que confirme Xu Fei, vice-président au sein du groupe, et dont les propos ont été rapportés par la CNBC.

« Nous avons mené notre étude de terrain ici en juin. Deux cadres dirigeants dirigent cette étude afin que nous puissions préparer le réseau commercial et les partenariats » a-t-il ainsi expliqué. Xiaomi cherche à établir des showrooms en Europe, pour commercialiser à partir de 2027 ses véhicules électriques.