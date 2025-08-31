Les ventes de voitures électriques viennent de passer la barre des 51% du marché en Chine. Le pays produit sept véhicules électriques sur dix dans le monde et exporte désormais massivement ces modèles. L’Europe comme l’Amérique du Nord doivent suivre de près cette accélération.
La Chine vient de battre un boss de fin dans le rand jeu du marché automobile. Depuis le début de l’année 2025, plus d’une voiture neuve sur deux vendue dans le pays roule en partie ou entièrement à l’électricité. L’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a publié des données qui confirment cette bascule vers l’électrique, avec 51% du marché en faveur des nouvelles motorisations.
En 2024, les usines chinoises ont produit environ 12 millions de véhicules électriques, soit plus de 70% du total mondial. Sur ce chiffre, 11 millions ont trouvé preneur directement en Chine et le reste est parti à l’exportation. Une progression rapide du premier marché deux-roues mondial, avec des constructeurs chinois capables d’enrichir leur offre et de gagner en compétitivité.
Un marché intérieur devenu laboratoire de l’innovation automobile
En 2025, la Chine a vendu plus de 12 millions de véhicules électriques, dont 60 % de BEV (véhicules entièrement électriques) et 40 % de PHEV (hybrides rechargeables). Cette dynamique est soutenue par des politiques publiques ambitieuses, telles que des incitations financières pour les consommateurs et des investissements massifs dans les infrastructures de recharge. Par exemple, le gouvernement chinois a mis en place un programme d’échange de véhicules thermiques contre des VE, offrant jusqu’à 2 800 dollars d’incitation financière. Ces mesures ont stimulé la demande et favorisé l’adoption des VE à grande échelle.
Les constructeurs chinois, tels que BYD, Geely et Xiaomi, ont su tirer parti de cette dynamique. Par exemple, le BYD Song, un SUV de taille moyenne, a retrouvé sa position de leader des ventes en juin 2025, avec 46 708 immatriculations.
Sans compter sur les entreprises comme Xiaomi, initialement connues pour leurs produits électroniques grand public, qui ont investi dans la production de VE, avec le lancement des modèles tels que le SU7 et le YU7, qui ont suscité un fort intérêt sur le marché chinois.
La Chine impose son rythme et mène
une concurrence accrue pour les constructeurs occidentaux
Les analystes prédisaient depuis longtemps le moment où l’électrique dépasserait symboliquement la moitié des ventes. En Norvège, ce seuil avait bouleversé le marché en très peu de temps. Avec 50% en 2020, le pays atteignait déjà 90% quatre ans plus tard. Beaucoup observent désormais la Chine pour savoir si la même logique se reproduira à une échelle beaucoup plus vaste.
Mais il y a une sorte de trompe-l'oeil dans ces rapports. La Norvège vend quelques centaines de milliers de voitures par an alors que la Chine en écoule plusieurs millions. Quand Pékin décide de favoriser une technologie, c'est toute l’industrie automobile mondiale qui est concernée. Ce n’est plus un marché parmi d’autres, mais un signal pour l’ensemble du secteur.
Les consommateurs chinois accélèrent eux aussi cette mutation. Les modèles entièrement électriques prennent l’avantage sur les hybrides rechargeables. Les véhicules à batterie atteignent 31% des immatriculations de voitures particulières, un chiffre qui confirme que l’achat d’une voiture électrique n’est plus réservé à une minorité urbaine. Les constructeurs l'ont bien compris et diversifient leurs gammes, de la petite citadine bon marché aux berlines de luxe. Cette profusion oblige les marques à innover rapidement puisque la concurrence s’exerce directement dans chaque segment de prix.
Tesla découvre à quel point l’écosystème chinois peut se montrer impitoyable. Ses ventes déclinent en 2025 alors même que le marché progresse fortement.