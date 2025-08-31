En 2025, la Chine a vendu plus de 12 millions de véhicules électriques, dont 60 % de BEV (véhicules entièrement électriques) et 40 % de PHEV (hybrides rechargeables). Cette dynamique est soutenue par des politiques publiques ambitieuses, telles que des incitations financières pour les consommateurs et des investissements massifs dans les infrastructures de recharge. Par exemple, le gouvernement chinois a mis en place un programme d’échange de véhicules thermiques contre des VE, offrant jusqu’à 2 800 dollars d’incitation financière. Ces mesures ont stimulé la demande et favorisé l’adoption des VE à grande échelle.

Les constructeurs chinois, tels que BYD, Geely et Xiaomi, ont su tirer parti de cette dynamique. Par exemple, le BYD Song, un SUV de taille moyenne, a retrouvé sa position de leader des ventes en juin 2025, avec 46 708 immatriculations.

Sans compter sur les entreprises comme Xiaomi, initialement connues pour leurs produits électroniques grand public, qui ont investi dans la production de VE, avec le lancement des modèles tels que le SU7 et le YU7, qui ont suscité un fort intérêt sur le marché chinois.