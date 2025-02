yopi45

c’est une évidence (je répond à la dernière phrase de l’article)

les gens tu leurs parles de faire venir des voitures d’ailleurs (hors europe) ils vont te parler d’emplois, de transfert de technologie, voire meme d’éthique ! les memes qui ont des smartphones made in china ou vietnam, habillé de la tete aux pieds de vetements made in Pakistan.

Arretons l’hypocrisie, personne ne veut de produits au prix fort made in europe pour sa tv son smartphone ou son ordinateur en quoi la voiture est elle différente ?.

Ah vous voulez soutenir les marques Européennes et Françaises à tout prix bah allez y prennez du steallantis dont la direction se moque ouvertement de ses clients, et fait tout fabriquer hors europé à part deux ou trois usines pour la déco. Achetez des Zoé à 35 000 euros avec 200 Km d’autonomie (annoncée) et laissez (sans trop nous sur-taxer j’espère) acheter des voiture chinoses au meme prix tout conforts avec 400 km d’autonomie