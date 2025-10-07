Deux nouvelles motorisations de 70 ch/52 kW et de 100 ch/75 kW donc, qui remplacent les précédents blocs 45 ch/33 kW et 65 ch/48 kW. Celles-ci offrent plus de puissance et de couple entre 80 et 120 km/h (jusqu'à +20%).

« Spring peut ainsi évoluer en toute sérénité en dehors des villes et s'insérer naturellement dans la circulation routière et autoroutière pour un meilleur confort de conduite », explique la marque.