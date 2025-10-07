Désireuse de répondre le mieux possible aux besoins de ses clients, la marque Dacia « améliore » sa petite Spring électrique, avec notamment le lancement d'une nouvelle version dotée d'une puissance de 100 ch.
Compacte, électrique et surtout imbattable côté tarif, la Dacia Spring s’impose comme la citadine branchée la plus accessible du marché. Elle séduit les automobilistes en quête d’électromobilité sans ruiner leur budget, et ce, malgré une motorisation limitée. Un pari audacieux pour Dacia, qui démocratise une fois encore la voiture électrique, et qui souhaite aller encore plus loin aujourd'hui.
Une nouvelle Spring plus ambitieuse que jamais
Depuis son lancement, la Dacia Spring s’est écoulée à plus de 180 000 exemplaires en Europe, et sur la seule année 2025, elle poursuit sur sa lancée avec plus de 17 000 unités déjà vendues, confirmant son succès auprès des automobilistes. Pour rendre sa Spring encore plus attractive, Dacia lance deux nouveaux modèles.
Après une nouvelle identité en 2022, une nouvelle motorisation plus performante (65 ch) en 2023, puis une évolution majeure en 2024, Dacia Spring se décline désormais en deux nouvelles versions, à savoir les Spring 70 et Spring 100.
Deux nouvelles motorisations de 70 ch/52 kW et de 100 ch/75 kW donc, qui remplacent les précédents blocs 45 ch/33 kW et 65 ch/48 kW. Celles-ci offrent plus de puissance et de couple entre 80 et 120 km/h (jusqu'à +20%).
« Spring peut ainsi évoluer en toute sérénité en dehors des villes et s'insérer naturellement dans la circulation routière et autoroutière pour un meilleur confort de conduite », explique la marque.
Des modifications structurelles, un meilleur aérodynamisme et une batterie inédite
Outre de nouvelles motorisations plus puissantes, Dacia promet des modifications structurelles, à commencer par une partie centrale renforcée, pour une meilleure rigidité et une répartition des masses optimisée. Le freinage se veut lui aussi plus sécurisé, sans oublier des jantes 15" de série, et la présence d'une barre anti-roulis.
Dacia a également optimisé l'aérodynamisme de cette nouvelle Spring, avec des soubassements carénés à l'avant, sur les flancs et à l'arrière, mais aussi un nouveau becquet visant à limiter les turbulences autour de la partie supérieure du hayon arrière.
Enfin, la nouvelle Dacia Spring accueille aussi une batterie inédite de 24,3 kWh, dotée de la technologie Lithium Fer Phosphate (LFP), laquelle promet « une sécurité thermique, une longévité et un coût optimisés ».
On retrouve également ici un chargeur embarqué (en option) en courant continu de 40 kW, contre 30 kW auparavant. De série, toutes les Spring restent équipées d'un chargeur en courant alternatif 7 kW.
Dacia annonce une autonomie de 225 km (cycle WLTP), suffisante pour une utilisation hebdomadaire avec une seule recharge. Le constructeur part en effet du principe que ses clients parcourent en moyenne 34 km par jour, répartis en quatre trajets à une vitesse moyenne de 34 km/h.
À bord, on retrouve un écran numérique de 7" (17,8 cm de diagonale), un écran central de 10,1" (25,7 cm, compatible CarPlay et Android Auto), sans oublier les accessoires YouClip (support smartphone, porte-gobelet…), à venir fixer à sa guise à des endroits clés dans l'habitacle.
Prix et disponibilité
La nouvelle Dacia Spring sera disponible à partir de 16 900€ pour la version Electric 70 en déclinaison Essential. Pour repartir au volant de la version Expression, il faudra débourser 18 900€.
Enfin, la Dacia Spring Electric 100 en finition Extreme sera proposée à partir de 19 700€, soit légèrement sous le seuil psychologique des 20 000€.