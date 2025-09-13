Sand parler de stratégie, Dacia ne peut tout simplement pas fabriquer de camping-car car elle ne dispose pas de la base nécessaire à un tel aménagement. La marque n'a plus de véhicule utilitaire depuis l'arrêt du Dokker il y a dix ans.

Alors les créateurs de ces fausses images, que nous ne vous montrerons pas sur Clubic, utilisent quoi comme point de départ ? Un Renault Trafic dans les versions les plus cohérentes. Ce fourgon appartient certes au même groupe que Dacia, mais il coûte cher et sort des usines françaises. L'opposé exact de la politique Dacia, qui privilégie des coûts réduits et une production optimisée dans ses usines roumaines et turques.

Dacia devrait donc recourir à un sous-traitant pour l'aménagement, comme Pilote qui prépare le Renault Trafic SpaceNomad. En additionnant le prix du fourgon de base avec celui du coût de l'aménagement, il serait donc strictement impossible d'afficher un tarif de 20 000 euros. Le van Dacia coûterait au minimum le double selon les experts du véhicule aménagé.

Certes, Dacia n'ignore pas la tendance plein air et propose des packs comme InNature, avec le kit Sleep transformant un Jogger ou un Duster en lit double, que vous pouvez-voir dans la vidéo ci-dessus. Une tente vient même se greffer à l'arrière pour prolonger l'espace de vie. Les fabricants de tentes de toit confirment d'ailleurs que leurs clients roulent très majoritairement en Dacia.

Mais entre un accessoire pensé pour quelques centaines d'euros et un camping-car complet dépassant 50 000 euros, la marche est haute pour une marque qui a bâti son succès sur le pragmatisme, l'accessibilité et les volumes.