Et c'est encore l'IA la fautive dans l'histoire. Elle a généré des visuels trompeurs que plusieurs sites reprennent aujourd'hui sans vérification. Le prétendu Sandman disposerait d'un moteur 2.0 DCI de 170 chevaux pour une consommation annoncée de 6,5 litres aux 100 km. Et, tenez-vous bien, à seulement 20 000 euros. Une version van StepCamper à 17 000 euros viendrait même compléter cette gamme totalement imaginaire. Avec ça, la vanlife était à portée de bourse.
Ces tarifs font naturellement rêver quand on sait que les modèles d'entrée de gamme démarrent à un tarif trois fois supérieur selon les spécialistes du secteur. Mais cette fake news persiste car elle joue sur deux méconnaissances du grand public concernant Dacia. D'abord sa stratégie commerciale, ensuite ses capacités industrielles réelles.
Dacia privilégie les gros volumes mais évite les marchés de niche
La marque roumaine cartonne actuellement en Europe grâce à sa stratégie de volumes élevés qui lui permet de casser les prix. Le camping-car fonctionne exactement à l'inverse puisqu'il demeure une niche selon les experts du secteur. Les véritables camping-cars sont conçus par des spécialistes comme Pilote, Chausson ou Challenger, qui sortent des modèles sur porteurs Fiat Ducato ou Renault Trafic par exemple.
D'ailleurs, Dacia a déjà tenté sa chance sur un segment spécialisé avec le Dokker, un petit utilitaire basé sur le Lodgy. Conçu pour séduire les professionnels, il n'a jamais trouvé son public face à Renault et Peugeot déjà solidement implantés. La marque a retiré le modèle du catalogue en 2015 après seulement trois années de bons et loyaux services.
Cet échec commercial confirme que Dacia ne joue pas sur le terrain des professionnels mais brille plutôt chez les particuliers. Un authentique camping-car dépasserait facilement les 50 000 euros, un tarif jamais atteint dans l'histoire de la marque. Une simulation de crédit auto pour cette somme affiche d'ailleurs une mensualité de 738 euros chez Banque Populaire, un montant qui éloigne immédiatement ce véhicule de l'univers Dacia habituel.
La marque ne dispose d'aucune base technique depuis l'arrêt du Dokker
Sand parler de stratégie, Dacia ne peut tout simplement pas fabriquer de camping-car car elle ne dispose pas de la base nécessaire à un tel aménagement. La marque n'a plus de véhicule utilitaire depuis l'arrêt du Dokker il y a dix ans.
Alors les créateurs de ces fausses images, que nous ne vous montrerons pas sur Clubic, utilisent quoi comme point de départ ? Un Renault Trafic dans les versions les plus cohérentes. Ce fourgon appartient certes au même groupe que Dacia, mais il coûte cher et sort des usines françaises. L'opposé exact de la politique Dacia, qui privilégie des coûts réduits et une production optimisée dans ses usines roumaines et turques.
Dacia devrait donc recourir à un sous-traitant pour l'aménagement, comme Pilote qui prépare le Renault Trafic SpaceNomad. En additionnant le prix du fourgon de base avec celui du coût de l'aménagement, il serait donc strictement impossible d'afficher un tarif de 20 000 euros. Le van Dacia coûterait au minimum le double selon les experts du véhicule aménagé.
Certes, Dacia n'ignore pas la tendance plein air et propose des packs comme InNature, avec le kit Sleep transformant un Jogger ou un Duster en lit double, que vous pouvez-voir dans la vidéo ci-dessus. Une tente vient même se greffer à l'arrière pour prolonger l'espace de vie. Les fabricants de tentes de toit confirment d'ailleurs que leurs clients roulent très majoritairement en Dacia.
Mais entre un accessoire pensé pour quelques centaines d'euros et un camping-car complet dépassant 50 000 euros, la marche est haute pour une marque qui a bâti son succès sur le pragmatisme, l'accessibilité et les volumes.