Parmi ces derniers, on retrouve le nouveau (et incontournable) Trafic E-Tech, un modèle présent au catalogue de Renault depuis 1980 et qui s'est écoulé à plus de 2,5 millions dans le monde. Cette quatrième génération entend bien poursuivre sur la route du succès, adoptant pour l'occasion un tout nouveau design moderne monovolume, doté notamment d'un large bandeau rétroéclairé à l'avant et d'une signature lumineuse unique à l'arrière.