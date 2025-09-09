À bord, place à de nombreux matériaux recyclés, sans oublier le double écran OpenR, le système multimédia OpenR Link avec Google intégré, ainsi que de nombreux équipements technologiques et aides à la conduite de dernière génération.

Le volant se veut plus compact, les plastiques moussés sont moins présents, tandis que l'habitabilité reste identique à celle de la Clio de cinquième génération, malgré un empattement légèrement rallongé. Le volume du coffre reste lui aussi identique, avec toutefois un seuil légèrement abaissé (4 cm) et un bouton d'ouverture relocalisé en bas du hayon.