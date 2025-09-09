Après un premier modèle lancé en 1990, la Renault Clio a connu pas moins de cinq générations différentes. Avec sa nouvelle (et sixième) édition, la petite citadine monte en gamme, et adopte un nouveau design pour le moins tranchant.
Lancée en 1990, la Renault Clio a rapidement conquis le cœur des automobilistes. Celle qui a « tout d’une grande », petite par la taille mais ambitieuse par le style et la technologie, a su évoluer au fil des générations, s’adaptant aux exigences modernes, tout en gardant son charme intemporel.
Un virage radical pour la nouvelle Renault Clio
Du côté de chez Renault, pour cette sixième génération de Clio, on a pris la décision de « tout repenser ». La Renault Clio adopte ainsi un tout nouveau style, en nette rupture avec le design éprouvé jusqu'à présent.
« Tous les curseurs ont été poussés sur cette berline de nouvelle génération, empreinte de technicité et de précision avec des lignes très sculptées, sensuelles et un regard très affirmé » explique le constructeur.
Elle prend son premier bain de foule dans le cadre du Salon de Munich (qui se tient jusqu'au 14 septembre), mais déjà la petite française surprend de par son look inédit. Plus imposante (4,12m de longueur), la Renault Clio présente une face avant totalement renouvelée, façon Ford Mustang, avec son capot nervuré.
La signature lumineuse a elle aussi fait l'objet d'un soin particulier, avec notamment des feux de jour en forme de demi-losange et « regard très affirmé ». Le bouclier est impressionnant, et parsemé (là aussi) de losanges, évocateurs du logo de la marque.
La nouvelle Renault Clio adopte un style général très « coupé », avec une nouvelle découpe des vitres, une lunette arrière très inclinée, et des feux là aussi inédits.
Motorisation et habitacle
Grâce à sa nouvelle motorisation full hybrid E-Tech de 160 ch, la Renault Clio de sixième génération promet également d'allier performance et efficacité optimale. Elle atteint un niveau d’émissions de CO2 de 89 g/km et une consommation mixte de seulement 3,9 l/100 km.
Par rapport à un moteur essence classique, elle permet de réduire la consommation jusqu’à 40%, tout en pouvant circuler jusqu’à 80% du temps en mode électrique en ville et en périphérie. L'offre démarre désormais à 115 ch, avec le moteur trois-cylindres essence 1.2L TCe.
À bord, place à de nombreux matériaux recyclés, sans oublier le double écran OpenR, le système multimédia OpenR Link avec Google intégré, ainsi que de nombreux équipements technologiques et aides à la conduite de dernière génération.
Le volant se veut plus compact, les plastiques moussés sont moins présents, tandis que l'habitabilité reste identique à celle de la Clio de cinquième génération, malgré un empattement légèrement rallongé. Le volume du coffre reste lui aussi identique, avec toutefois un seuil légèrement abaissé (4 cm) et un bouton d'ouverture relocalisé en bas du hayon.
Prix et disponibilité
Fabriquée à Bursa, en Turquie, la nouvelle Renaut Clio 6 sera disponible à la commande à compter du mois d'octobre, pour une arrivée en concessions prévue dès le mois de décembre.
Côté tarifs, il se murmure que le ticket d'entrée pourrait avoisiner les 22 000€ pour la mouture 1.2 TCe, tandis que la version 1.8 Full Hybrid E-Tech devrait flirter avec les 30 000€.