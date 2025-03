Côté coloris, on peut opter pour quatre teintes, à savoir Blanc Nacré/toit Noir Étoilé, Bleu Nocturne/toit Noir Étoilé, Noir Étoilé et enfin Gris Schiste Satin/toit Noir Étoilé en exclusivité. On y retrouve aussi un jonc de toit d’aspect chrome satiné, avec des jantes alliage diamanté noir 18 pouces Électro, bénéficiant d'un dessin spécifique.