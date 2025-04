La R5 Turbo 3E arrive sur le marché avec une cap clair : prolonger le mythe de la Renault 5 Turbo, en version électrique et survitaminée. Comme on vous le disait il y a un peu plus d'un mois sur Clubic, la marque au losange vient d’annoncer l’ouverture des réservations pour ce modèle qui développe 540 chevaux, revendique plus de 400 km d’autonomie et s’échangera à partir de 155 000 euros. Les 1 980 exemplaires seront proposés en Europe, au Japon, au Moyen-Orient et en Australie.

Renault a prévu un système de réservation spécifique, avec un acompte de 50 000 euros pour les 500 premiers clients qui souhaitent sécuriser une commande prioritaire. Ce projet implique plusieurs entités du groupe, dont Alpine, Ampere et Mobilize, et prévoit une livraison à partir de 2027. À part l'énergie électrique, elle n'a donc rien à voir avec le modèle plus industrialisé, la R5 E-Tech.