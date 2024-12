Nmut

Parce qu’une vraie sportive ne peut être QUE propulsion!



Plus sérieusement, un moteur par roue est très pratique pour faire du vectoring efficace, précis et sans perte: une vivacité maximale tout en laissant un contrôle suffisant au pilote pour s’amuser sans trop risquer de se planter (500CV dans une voiture courte et relativement légère…). Bon pour la facilité de conduite et la sécurité, 4 roues motrices aurait été mieux, mais bon ça coûte en R&D, batterie et performance…