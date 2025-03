Comme prévu, à bord, le système de freinage régénératif avec palettes au volant est désormais doté de la fonctionnalité One Pedal, permettant de contrôler l’accélération et le freinage avec la seule pédale de droite. Une technologie qui promet une réduction de l'usure des plaquettes de frein, une amélioration de l'autonomie grâce à la récupération d'énergie, et une conduite plus fluide et moins contraignante, surtout en milieu urbain.

Celle-ci arrivera prochainement sur les R5 et Scenic E-Tech, sans oublier la future R4, et pourra même être implémentée en rétrofit sur les Megane E-Tech electric, à condition que ces dernières aient été produites après mars 2024.