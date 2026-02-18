Fentes, pirouettes, saltos arrière et enchaînements d'arts martiaux : lors du Spring Festival Gala, diffusé par la télévision chinoise à l'occasion du Nouvel An lunaire, les robots humanoïdes d'Unitree ont presque éclipsé les artistes humains. L'émission, suivie chaque année par des centaines de millions de téléspectateurs, constitue l'une des vitrines culturelles les plus puissantes du pays. Cette fois, elle a surtout servi de démonstration technologique. Les extraits ont rapidement envahi les réseaux occidentaux, avec un détail qui a marqué les esprits : dans les séquences diffusées, on ne voit aucun robot chuter.

Chorégraphies, sketches et démonstrations martiales avec une fluidité inattendue

Le contraste avec l'édition précédente est frappant. Là où les humanoïdes se contentaient auparavant de marches synchronisées et de gestes répétitifs, ils ont cette année enchaîné chorégraphies, sketches et démonstrations martiales avec une fluidité inattendue. Une évolution qui a alimenté les comparaisons, parfois sévères, avec les prototypes occidentaux encore en phase de test.