La société Ubtech avait présenté il y a quelques jours une vidéo impressionnante d'une armée de robot en action. Elle vient de publier une nouvelle vidéo pour faire taire les critiques.
Ubtech est un nom qui porte en ce moment dans le monde de la robotique. La société chinoise a en effet développé un robot Walker S2, capable de changer lui-même sa batterie. Pour vanter de manière plus massive ce produit unique, Ubtech avait dernièrement présenté une vidéo assez impressionnante, voire légèrement alarmante, d'une armée de robots en action. Et pour bien prouver à internet qu'il ne s'agit pas de cinéma, elle nous offre un nouveau document vidéo assez fou.
Oui, l'armée des robots existe, et UBTECH Robotics va vous le prouver
En Occident, on connaît surtout Optimus, le robot développé par Tesla, et qui est déjà assez intéressant. Mais ailleurs, en Chine, comme a pu l'affirmer Elon Musk lui-même, on avance aussi extrêmement vite du côté de la robotique. L'entreprise Ubtech a ainsi mis en ligne la semaine dernière une vidéo de ses robots Walker S2 marchant en masse, comme une redite réelle du film iRobot.
Et pour prouver qu'il ne s'agit pas du tout d'un jeu d'effets spéciaux, et que c'est bien la réalité, elle a publié quelques jours plus tard une nouvelle séquence, nous montrant bien comment le tournage a eu lieu.
La réponse à la chute démographique du pays ?
On voit ainsi dans cette vidéo un drone voler au milieu des robots afin de nous montrer leur réalité dans un hangar, sous toutes les coutures. Une fois cette première partie, faite en silence, achevée, le drone revient à l'avant, et filme cette fois avec le son l'activation des robots marchant au pas.
Si les images sont légèrement inquiétantes, elles peuvent aussi rassurer en un sens la Chine. Car ce pays fait face à un déclin démographique, conséquence de la longue période de la politique de l'enfant unique. L'arrivée sur le marché de tels robots permet de compenser certains manques en main-d'œuvre, la Chine étant déjà aujourd'hui le pays où l'automatisation robotique est la plus avancée au monde.