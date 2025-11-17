En Occident, on connaît surtout Optimus, le robot développé par Tesla, et qui est déjà assez intéressant. Mais ailleurs, en Chine, comme a pu l'affirmer Elon Musk lui-même, on avance aussi extrêmement vite du côté de la robotique. L'entreprise Ubtech a ainsi mis en ligne la semaine dernière une vidéo de ses robots Walker S2 marchant en masse, comme une redite réelle du film iRobot.

Et pour prouver qu'il ne s'agit pas du tout d'un jeu d'effets spéciaux, et que c'est bien la réalité, elle a publié quelques jours plus tard une nouvelle séquence, nous montrant bien comment le tournage a eu lieu.