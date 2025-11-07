Pourquoi s'encombrer de robots à forme humaine, si fragiles en apparence, quand de robustes bras industriels font l'affaire depuis des lustres ? La réponse officielle de Foxconn et NVIDIA tient en un mot : flexibilité. Mais on peut y voir un calcul plus direct : remplacer une main-d'œuvre coûteuse et parfois imprévisible. Ces nouveaux employés métalliques, animés par le cerveau numérique Isaac GR00T de NVIDIA, sont censés naviguer dans des espaces conçus pour nous, avec une dextérité presque... humaine.

On nous promet des machines capables d'apprendre, de s'adapter et même de collaborer avec leurs collègues de chair et d'os. Le système, doté d'une intelligence à deux vitesses, peut réagir instinctivement ou prendre le temps de la réflexion face à une tâche complexe. Reste à voir si cette collaboration ne se résumera pas, à terme, à une simple supervision humaine, reléguant l'ouvrier au rôle de gardien de musée.​