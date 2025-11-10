Si Tesla a commencé avec les véhicules électriques, l'entreprise s'est développée en se diversifiant, en sortant notamment des robots humanoïdes Optimus. Un modèle que suit le Chinois Xpeng, connu pour ses voitures électriques, qui vient de présenter son robot humanoïde IRON.

Une sortie qui a été saluée par Elon Musk. « Pas mal… Tesla et les entreprises chinoises vont dominer le marché » a-t-il prédit dans un chat, à l'occasion de la présentation officielle, comme nous le rapporte le média chinois Sohu Tech.