Le patron de Tesla a assisté au lancement d'un robot humanoïde réalisé par l'entreprise chinoise Xpeng. L'occasion pour lui de lancer quelques propos tonitruants dont il a le secret.
Rien n'est jamais discret ou dans la mesure quand on parle d'Elon Musk semble-t-il. L'homme le plus riche du monde a toujours un projet gigantesque - comme encore dernièrement avec les semi-conducteurs - ou un propos qui porte à partager. Cette fois, l'homme d'affaires s'est illustré en commentant la sortie du robot humanoïde de son concurrent chinois Xpeng.
Le robot humanoïde de Xpeng salué par Elon Musk
Si Tesla a commencé avec les véhicules électriques, l'entreprise s'est développée en se diversifiant, en sortant notamment des robots humanoïdes Optimus. Un modèle que suit le Chinois Xpeng, connu pour ses voitures électriques, qui vient de présenter son robot humanoïde IRON.
Une sortie qui a été saluée par Elon Musk. « Pas mal… Tesla et les entreprises chinoises vont dominer le marché » a-t-il prédit dans un chat, à l'occasion de la présentation officielle, comme nous le rapporte le média chinois Sohu Tech.
Mais le milliardaire ne s'est pas contenté de tresser des lauriers à sa concurrence. Il en a aussi profité pour tacler les entreprises occidentales, qu'il ne trouve pas au niveau de celles de l'empire du Milieu. « Les autres entreprises occidentales sont faibles » a-t-il ainsi brutalement résumé son opinion.
Résultat, il n'a plus d'yeux que pour ce qu'il se passe de l'autre côté du Pacifique, voyant dans la Chine un modèle admirable. « J'ai beaucoup de respect pour la concurrence chinoise. Il y a tellement de gens intelligents et travailleurs en Chine » a complimenté Elon Musk. Une façon pour l'homme au plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de demander des conditions de travail aussi dures pour ses entreprises aux États-Unis ?