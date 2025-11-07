Pour vous, Tesla ce sont des voitures électriques ? Eh bien, pour Elon Musk, c'est bien plus encore : un empire high-tech protéiforme. La preuve avec cette nouvelle annonce faite par l'homme d'affaires à l'occasion de la dernière réunion annuel des actionnaires.

Il souhaite en effet que Tesla développe ses propres capacités de production de semi-conducteurs, pour pourvoir aux besoins de ses activités IA et de robot humanoïde. Une nécessité, affirme-t-il, car selon lui, les géants du secteur TSMC et Samsung n'ont pas les capacités de délivrer les volumes de puces dont Tesla a besoin.