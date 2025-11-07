L'homme le plus riche du monde continue d'avoir des idées folles pour son entreprise Tesla. Cette fois, il veut qu'elle produise elle-même les puces avancées utilisées pour le développement des IA !
Difficile de suivre Elon Musk, qui semble ne jamais manquer de nouvelles idées, surtout quand il s'agit de développer Tesla. L'homme qui vient d'arracher un plan de rémunération à 1 000 milliards de dollars veut ainsi mettre en place une nouvelle filière extrêmement importantes au sein de son entreprise : la production de semi-conducteurs.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Elon Musk veut que Tesla produise ses propres puces IA
Pour vous, Tesla ce sont des voitures électriques ? Eh bien, pour Elon Musk, c'est bien plus encore : un empire high-tech protéiforme. La preuve avec cette nouvelle annonce faite par l'homme d'affaires à l'occasion de la dernière réunion annuel des actionnaires.
Il souhaite en effet que Tesla développe ses propres capacités de production de semi-conducteurs, pour pourvoir aux besoins de ses activités IA et de robot humanoïde. Une nécessité, affirme-t-il, car selon lui, les géants du secteur TSMC et Samsung n'ont pas les capacités de délivrer les volumes de puces dont Tesla a besoin.
L'entreprise pourrait devenir un concurrent des géants TSMC et Samsung
Et il ne s'agit pas d'une simple idée lancée en l'air, puisque le patron de Tesla a déjà des détails à transmettre aux actionnaires. L'usine, qu'il appelle la « Tesla terra fab », pourrait commencer avec une capacité de production mensuelle initiale de 100 000 wafers (galettes de silicium à partir desquelles les puces sont découpées). Celle-ci pourrait sur le long terme monter à 1 million de wafers par mois.
Des chiffres qui, il faut le dire, seraient vraiment impressionnants pour l'industrie. Pour comparaison, le leader absolu du secteur, TSMC, affichait en 2024 une capacité de production moyenne de 1,42 million de wafers par mois. Autant dire que les si les propos d'Elon Musk étaient plus que de la publicité, Tesla pourrait devenir un mastodonte du secteur à l'avenir.