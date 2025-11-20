Son rôle : superviser la partie matérielle pour développer des plateformes robotiques capables de fonctionner quasiment clé en main avec Gemini. Et il a l'expérience pour, puisqu'il a participé à la conception de certains des robots quadrupèdes et humanoïdes les plus connus au monde : Spot et Atlas. Ce dernier est d'ailleurs en mesure de courir, danser, sauter et réaliser des acrobaties impressionnantes.