Plus rien ne sera comme avant semble-t-il. Car avec Gemini Robotics 1.5, les robots franchissent une nouvelle étape en matière d’autonomie. Alors que les modèles précédents se limitaient à exécuter des instructions simples, la mise à jour leur permet désormais de « penser plusieurs étapes à l'avance », selon Carolina Parada, responsable de la robotique chez Google DeepMind, comme le rapporte The Verge.

Concrètement, un robot peut non seulement plier un vêtement, mais aussi organiser une lessive par couleurs ou trier des déchets en fonction de règles locales identifiées grâce à une recherche en ligne. Le modèle Gemini Robotics-ER 1.5 joue ici un rôle essentiel : il interprète l’environnement, fait ses recherches en ligne et transforme l'information obtenue en instructions exploitables à des fins d'exécution physique des tâches.