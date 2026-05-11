Compute Express Link (CXL pour les intimes) est un protocole d'interconnexion qui circule sur les mêmes voies physiques que le PCIe. The Register lui a consacré un long papier ce week-end, et le concept mérite qu'on s'y arrête.

Le principe ressemble à ce que le covoiturage fait aux places de parking. Au lieu d'attribuer une quantité fixe de RAM à chaque serveur (dont une bonne partie dort à un instant donné), le CXL regroupe cette mémoire dans un pool partagé.

Trois versions coexistent, chacune un cran au-dessus de la précédente. CXL 1.0 (2019) se contente d'ajouter de la mémoire à un serveur via un slot PCIe. Une rallonge, en somme. CXL 2.0 introduit la commutation et le « memory pooling » : plusieurs serveurs accèdent à un même réservoir de mémoire. Chaque zone reste attribuée à un hôte à la fois (pas de partage simultané, on n'en est pas encore là). CXL 3.0 franchit le pas, avec un vrai partage entre machines et cohérence de cache. Les processeurs AMD Epyc et Intel Xeon actuels gèrent déjà le 2.0. Amazon affirme que ses Graviton5 prennent en charge la version 3.0.

CXL est né chez Intel en 2019, avant d'être « donné » (Intel reste membre fondateur) à un consortium ouvert cofondé avec Alibaba, Cisco, Dell, Google, HPE, Huawei, Meta et Microsoft. AMD, NVIDIA et Samsung ont rejoint le conseil d'administration en 2022, et les standards concurrents (Gen-Z, OpenCAPI, CCIX) ont fini par replier leurs spécifications dans CXL. Le consortium regroupe aujourd'hui plus de 250 membres et en est à sa version 4.0 (publiée en novembre 2025). Autant dire que sur le papier, tout le monde a signé.

Dans la pratique, des entreprises comme Astera Labs, Marvell ou Enfabrica construisent déjà ce que The Register appelle des « memory godboxes ». Traduction libre : des baies entières dédiées à la mémoire, capables d'embarquer 18 To de DDR5 par châssis. Enfabrica promet de diviser par deux le coût de calcul en les raccordant aux racks NVIDIA GB200. En parlant de NVIDIA, l'entreprise a d'ailleurs bien flairé le filon et a racheté Enfabrica en septembre dernier. Malin le Jensen.