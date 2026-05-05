Les prix de la RAM font de plus en plus mal au secteur de la tech, avec une hausse qui n'en finit plus. Et le pire serait encore devant nous !
La pénurie de RAM, créée par les besoins soudains et démesurés de l'intelligence artificielle, est, on le sait, partie pour ne pas finir rapidement. On sait ainsi qu'encore l'année prochaine, une bonne partie de la demande ne pourra être couverte. Et ça a évidemment une incidence sur les prix, une incidence qui devrait être franchement violente dans ces prochains mois !
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Une hausse de près de 100% des prix de la RAM est attendue au second trimestre 2026
Les prix de la RAM font très mal aujourd'hui. Tellement qu'ils obligent déjà les entreprises a décider de fortes hausse de prix pour certains produits, telles qu'on a pu l'observer d'une manière assez brutale avec les Microsoft Surface.
Et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant. En effet, selon le spécialiste de l'analyse du marché de la tech Trendforce, les prix de la DRAM devraient connaître une hausse moyenne des prix allant de 93 à 98% lors du second trimestre 2026.
Les accords de long terme, la solution ?
Pour comparaison, le premier trimestre, qui a pourtant déjà lui aussi fait très mal, a enregistré une augmentation moyenne des prix allant de 58 à 63% pour la LPDDR5X. Mais cette folie des prix pourraient potentiellement commencer à se calmer par la suite à cause d'un type d'accord qui devient de plus en plus commun.
En effet, les géants du secteur que sont Samsung et SK Hynix multiplient en ce moment les accords de fourniture de long terme avec les géants de la tech. Les groupes sud-coréens ont de plus en plus tendance à abandonner le contrat d'un an pour des contrats de trois à cinq ans, contrats qui permettent d'avoir des prix déjà connus pour les constructeurs, et leur donnent une meilleure visibilité, tout en les protégeant mieux des brusques variations de prix.