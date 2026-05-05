Pour comparaison, le premier trimestre, qui a pourtant déjà lui aussi fait très mal, a enregistré une augmentation moyenne des prix allant de 58 à 63% pour la LPDDR5X. Mais cette folie des prix pourraient potentiellement commencer à se calmer par la suite à cause d'un type d'accord qui devient de plus en plus commun.

En effet, les géants du secteur que sont Samsung et SK Hynix multiplient en ce moment les accords de fourniture de long terme avec les géants de la tech. Les groupes sud-coréens ont de plus en plus tendance à abandonner le contrat d'un an pour des contrats de trois à cinq ans, contrats qui permettent d'avoir des prix déjà connus pour les constructeurs, et leur donnent une meilleure visibilité, tout en les protégeant mieux des brusques variations de prix.