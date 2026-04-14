La crise de la RAM continue de faire sentir ses effets. Et à des niveaux d'un coup assez fous du côté des appareils Microsoft !
Il ne semble plus vraiment possible pour les constructeurs d'appareils électroniques de contenir les effets de la crise de la RAM sur le prix de leurs produits. On a ainsi vu au début du mois d'avril Samsung décider d'une augmentation des tarifs de ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 en Corée du Sud. Une pente que suit à son tour Microsoft.
Le prix des Microsoft Surface 11 Pro et Surface Laptop 7 augmentent de 500 dollars aux États-Unis !
La RAM coûte vraiment beaucoup trop cher pour que les constructeurs puissent absorber le surcoût sans le répercuter sur les clients. Microsoft vient ainsi de faire exploser le prix de ses ordinateurs Microsoft Surface 11 Pro (13 pouces) et Surface Laptop 7 (13,8 pouces).
Une hausse de prix décidée aux États-Unis, et qui est tout simplement de 500 dollars en plus, imposés du jour au lendemain. Ils voient ainsi leur prix passer de 999 à 1 499 dollars.
Un changement qui touche aussi la France
Difficile de passer à côté d'une inflation aussi terrible. Microsoft a de son côté confirmé qu'il s'agissait d'une conséquence de la pénurie actuelle de RAM. « En raison de la récente hausse des coûts de la mémoire et des composants, Surface procède à une mise à jour des prix sur Microsoft.com pour sa gamme de matériel de dernière génération » a indiqué le géant au média Windows Central.
Et notre pays n'est pas épargné, les prix de certains appareils ayant brusquement changé. Le Surface Pro 12 pouces est ainsi du jour au lendemain passé à 1 149 euros, alors que le Surface 15 pouces de base prend plus de 200 euros pour être dorénavant proposé à partir de 1769 euros. Le début d'une inflation tous azimuts ?