La RAM coûte vraiment beaucoup trop cher pour que les constructeurs puissent absorber le surcoût sans le répercuter sur les clients. Microsoft vient ainsi de faire exploser le prix de ses ordinateurs Microsoft Surface 11 Pro (13 pouces) et Surface Laptop 7 (13,8 pouces).

Une hausse de prix décidée aux États-Unis, et qui est tout simplement de 500 dollars en plus, imposés du jour au lendemain. Ils voient ainsi leur prix passer de 999 à 1 499 dollars.