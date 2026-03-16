Le fabricant taïwanais dit tout haut ce que l'industrie pense tout bas. PC portables, cartes graphiques, consoles portables : les prix grimpent, et cette fois, MSI ne cherche même plus à amortir le choc.
La crise de la DRAM et de la NAND n'est plus une prévision. C'est un fait comptable. La nouvelle nous vient du quotidien taïwanais Economic Daily News, relayé par Digital Trends, MSI a prévenu ses investisseurs. PC portables, ordinateurs de bureau, cartes graphiques, consoles portables : les prix grimperont de 15 à 30 % dans les prochains mois. Le cofondateur Huang Jinqing n'a pas mâché ses mots lors d'un briefing récent. Le marché du PC pourrait, selon lui, reculer de 10 à 20 % en 2026.
1 à 2 mois de stock : le compte à rebours a commencé
MSI ne dispose plus que d'un à deux mois de réserves de DRAM sécurisées. Les fournisseurs Samsung et SK Hynix refusent de s'engager sur des contrats à long terme. La raison est connue : les deux géants coréens priorisent la HBM, cette mémoire haute performance que réclament les datacenters dédiés à l'IA. Résultat, la DRAM conventionnelle se fait rare et chère.
Face à cette contrainte, MSI opère un virage stratégique assumé. Le fabricant prévoit de réduire sa production de cartes graphiques d'entrée de gamme, notamment la RTX 5050, pour se concentrer sur les modèles premium. Les RTX 5070, 5080 et 5090 offrent de meilleures marges par unité vendue. En parallèle, MSI accélère sur les serveurs IA, ceux-là même à qui la pénurie est imputée… À Rome, fais comme les Romains.
MSI n'est pas un cas isolé. HP a déjà annoncé une double punition : hausse des prix et baisse de la quantité de RAM embarquée. Dell, Lenovo, Acer et ASUS ont tous émis des alertes similaires à leurs partenaires commerciaux.
Chez Apple, même combat, autre communication
Le contraste avec Apple est saisissant. Cupertino prépare une montée en gamme avec trois produits « Ultra » bien plus chers, dans la foulée du MacBook Neo. Mais la marque à la pomme ne parle pas de pénurie. Elle parle de positionnement. La stratégie est la même (monter en gamme, protéger les marges), mais le narratif diffère du tout au tout.
Apple peut se le permettre grâce à une force de négociation hors norme et des contrats d'approvisionnement verrouillés des mois à l'avance. Samsung a même pu lui imposer un doublement du prix de la RAM de l'iPhone 17, sans que Cupertino ne bronche. Le signe que même les plus puissants subissent cette crise.
Pour les joueurs et les acheteurs de PC portables, le message est clair. Le second semestre 2026 sera plus cher. La question n'est plus de savoir si les prix augmenteront. Elle est de savoir quel composant coûtera le plus cher : la RAM, le GPU ou la carte mère.