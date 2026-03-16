Le contraste avec Apple est saisissant. Cupertino prépare une montée en gamme avec trois produits « Ultra » bien plus chers, dans la foulée du MacBook Neo. Mais la marque à la pomme ne parle pas de pénurie. Elle parle de positionnement. La stratégie est la même (monter en gamme, protéger les marges), mais le narratif diffère du tout au tout.

Apple peut se le permettre grâce à une force de négociation hors norme et des contrats d'approvisionnement verrouillés des mois à l'avance. Samsung a même pu lui imposer un doublement du prix de la RAM de l'iPhone 17, sans que Cupertino ne bronche. Le signe que même les plus puissants subissent cette crise.

Pour les joueurs et les acheteurs de PC portables, le message est clair. Le second semestre 2026 sera plus cher. La question n'est plus de savoir si les prix augmenteront. Elle est de savoir quel composant coûtera le plus cher : la RAM, le GPU ou la carte mère.