On apprend aujourd'hui que HP pourrait ainsi prendre ses clients en étau, en procédant tout à la fois à une augmentation du prix de ses futurs laptop, ainsi qu'à une baisse de la quantité de mémoire vive proposée sur certaines configurations. Une tendance que nous ne serions pas surpris de voir se répliquer chez d'autres constructeurs à court ou moyen terme.

Cette funeste perspective nous est « offerte » par Enrique Lores, le patron de HP, qui s'est exprimé à propos de ladite pénurie de RAM, ce mardi, durant la présentation des derniers résultats financiers de la firme. Enrique Lores a commencé par expliquer que les stocks de mémoire vive dont dispose actuellement HP devraient permettre à l'entreprise « d'atténuer l'impact de ces coûts défavorables au cours du premier semestre de [son] exercice financier [2026] ».

En d'autres termes, les ordinateurs lancés par HP dans les prochains mois ne devraient pas être trop impactés par l'envolée des prix de la mémoire vive. En revanche, la situation pourrait drastiquement changer pour certains appareils HP à compter du mois de mai. Période à partir de laquelle le groupe aura épuisé l'essentiel de ses stocks de RAM.