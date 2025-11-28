Le CEO de HP s'est exprimé au sujet de la pénurie de mémoire vive en cours. L'intéressé explique que son entreprise pourrait être forcée d'augmenter ses prix… tout en réduisant la voilure quant à la quantité de RAM embarquée par certaines machines.
La pénurie de mémoire vive dont nous vous parlons depuis plusieurs semaines touchera de plein fouet le marché PC dans les prochains mois, et la nouvelle génération de PC portables attendue début 2026 ne fera pas exception.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un avertissement donné… par le CEO de HP en personne
On apprend aujourd'hui que HP pourrait ainsi prendre ses clients en étau, en procédant tout à la fois à une augmentation du prix de ses futurs laptop, ainsi qu'à une baisse de la quantité de mémoire vive proposée sur certaines configurations. Une tendance que nous ne serions pas surpris de voir se répliquer chez d'autres constructeurs à court ou moyen terme.
Cette funeste perspective nous est « offerte » par Enrique Lores, le patron de HP, qui s'est exprimé à propos de ladite pénurie de RAM, ce mardi, durant la présentation des derniers résultats financiers de la firme. Enrique Lores a commencé par expliquer que les stocks de mémoire vive dont dispose actuellement HP devraient permettre à l'entreprise « d'atténuer l'impact de ces coûts défavorables au cours du premier semestre de [son] exercice financier [2026] ».
En d'autres termes, les ordinateurs lancés par HP dans les prochains mois ne devraient pas être trop impactés par l'envolée des prix de la mémoire vive. En revanche, la situation pourrait drastiquement changer pour certains appareils HP à compter du mois de mai. Période à partir de laquelle le groupe aura épuisé l'essentiel de ses stocks de RAM.
HP a des réserves de RAM pour tenir jusqu'en mai
Pour HP, l'idée sera alors d'éviter de trop grignoter ses marges. Comprenez que c'est là que les prix augmenteront, sur certains produits et sur certains marché, au cas par cas, assure Enrique Lores. Pour l'instant, HP se contente toutefois de détailler ce que comprendra son plan d'action.
« Cela comprend le recours à des fournisseurs à moindre coût et la refonte de nos gammes pour des configurations mémoire réduites, mais aussi l'accélération de notre transformation basée sur l'IA afin de réaliser davantage d'économies, et l'augmentation des prix en étroite collaboration avec nos distributeurs et nos clients directs », explique le dirigeant de HP.
L'intéressé ajoute que les hausses de prix les plus notables seront, a priori, exercées sur les appareils d'entrée de gamme - sur lesquels la marge de HP est la plus faible. « Ce que nous avons observé par le passé dans ce genre de situation, du point de vue de la demande, c'est que ce sont généralement les catégories les plus bas de gamme qui sont touchées », lit-on.
Pour rappel, ces déclarations interviennent alors que le prix de la mémoire vive (DDR5) a augmenté de plus de 200% ces dernières semaines.