C'est ce qu'à découvert cette semaine le site spécialisé XDA, dont les observations ont rapidement été appuyées par PC Mag et Engadget. On apprend qu'outre-Atlantique, les tarifs de base du Surface Laptop de 13,8 pouces et de la Surface Pro de 13 pouces ont été discrètement rehaussés d'environ 20%.

Microsoft semble également avoir augmenté le prix de deux références de chargeur. Voici un résumé des changements observés aux États-Unis :

Le prix de départ du Surface Laptop de 13,8 pouces est passé de 999,99 dollars à 1199,99 dollars

Le prix de départ de la Surface Pro de 13 pouces a augmenté de 799,99 dollars à 1029,99 dollars

Le chargeur Surface de 65 W passe de 89,99 dollars à 119,99 dollars

Le chargeur Surface de 127 W passe de 124,99 dollars à 174,99 dollars

Notons que cette hausse de prix est toujours observable sur le catalogue américain de Microsoft à l'heure où nous rédigeons ces lignes. A priori, il ne s'agit donc pas d'une erreur. On remarque par contre que cette augmentation ne concerne que les version Snapdragon X Plus des deux appareils. Les modèles plus haut de gamme ne sont pas concernés.

En revanche, le Surface Laptop Studio 2 avait déjà augmenté de prix il y a quelques semaines pour passer de 1999,99 dollars à 2379,99 dollars aux États-Unis, souligne PC Mag.