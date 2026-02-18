En 2026, le prix de plusieurs produits high-tech pourrait être impacté par la crise de la mémoire vive… et la ROG Xbox Ally X d'Asus ne fait pas exception.
Lancée en fin d'année dernière, la ROG Xbox Ally X est « la Xbox portable » élaborée par Asus, en collaboration avec le géant Microsoft. Commercialisée au prix de 899€ en Europe, la machine pourrait bien voir son tarif évoluer, comme c'est déjà le cas au Japon.
La ROG Xbox Ally X voit son prix exploser au Japon
Du côté du pays du soleil levant, Asus a fortement relevé le prix de sa ROG Xbox Ally X. Commercialisée jusqu’à présent à 139 800 yens, soit environ 911 dollars, la console nomade est désormais affichée à 169 800 yens, soit l’équivalent d’environ 1 107 dollars. Une hausse de près de 200 dollars donc.
- Finitions et ergonomie impeccables
- Très nets progrès de l'interface Xbox
- Puissance du Ryzen AI Z2 Extreme
Fait notable, le tarif n’a pas encore été mis à jour sur le site japonais de Microsoft. Toutefois, la fiche produit présente sur le site du géant américain redirige les utilisateurs vers la page officielle d’Asus, où le nouveau prix est bel et bien appliqué.
La RAM encore et toujours mise en cause
À noter qu'à l'heure actuelle, le prix de la version de base reste quant à lui inchangé, et toujours fixé à 89 800 yens. Rappelons que la fiche technique des deux modèles n’est pas identique, et la ROG Xbox Ally « standard » embarque 16 Go de mémoire LPDDR5-6400, tandis que la Xbox Ally X monte à 24 Go de LPDDR5X-8000, une mémoire plus rapide… et plus onéreuse.
Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché des semi-conducteurs et de flambée des prix de la RAM, cette différence matérielle pèse lourd.
Plus gourmande en composants haut de gamme, la version X se révèle visiblement plus exposée aux variations tarifaires et à la volatilité des coûts d’approvisionnement. À voir maintenant si cette hausse de tarif sera généralisée dans le reste du monde…
Récemment, c'est Raspberry qui a confirmé une seconde hausse des tarifs pour une large partie de son catalogue. Après la hausse des modèles Pi 4 et Pi 5 en fin d'année dernière, Raspberry a confirmé début février une nouvelle flambée des tarifs pour ces mêmes modèles, mais aussi pour les Compute Module 4/5, intégrant 2 Go de RAM. Le Pi 5 en version 16 Go de RAM voit ainsi son prix grimper à 205$, soit une hausse non négligeable de 60$.