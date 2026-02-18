Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché des semi-conducteurs et de flambée des prix de la RAM, cette différence matérielle pèse lourd.

Plus gourmande en composants haut de gamme, la version X se révèle visiblement plus exposée aux variations tarifaires et à la volatilité des coûts d’approvisionnement. À voir maintenant si cette hausse de tarif sera généralisée dans le reste du monde…