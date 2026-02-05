Le Pi 5 est lui aussi sujet à une augmentation, avec désormais 65$ (+10$) pour le modèle 2 Go, 85$ (+15$) pour la version 4 Go, 125$ (+30$) pour la mouture 8 Go et 205$ (+60$) pour la déclinaison 16 Go. Eben Upton se veut toutefois rassurant : cette hausse n’a rien de pérenne. Selon lui, les prix devraient revenir à la normale une fois la crise actuelle du marché de la mémoire résorbée.

Par ailleurs, l’ensemble du catalogue Raspberry Pi n’est pas concerné par cette augmentation. Les versions du Pi 4 et du Pi 5 dotées de 1 Go de RAM, tout comme le Raspberry Pi 400, échappent à cette révision tarifaire.

La société indique également avoir « plusieurs années de stock de mémoire LPDDR2 » pour assurer un maintien des tarifs des modèles Pi Zero et Raspberry Pi 3.