Après une première hausse de prix en décembre dernier, Raspberry se dit une nouvelle fois contraint de revoir ses tarifs à la hausse, toujours à cause des coûts de la mémoire.
On le sait, la pénurie de mémoire se prolonge, et n'est visiblement pas près de se terminer. L'impact concret sur les marchés du smartphone et du PC risque d'être lourd en 2026, mais cela pourrait également affecter d'autres marchés, comme le jeu vidéo. Selon Eben Upton, PDG de Raspberry : « 2026 s’annonce comme une nouvelle année difficile en matière de prix de la mémoire ». Et c'est peu de le dire.
Une nouvelle hausse des prix chez Raspberry
En décembre dernier, Raspberry dévoilait un tout nouveau nano-ordinateur pensé pour les portefeuilles serrés, le Raspberry Pi 5 équipé de 1 Go de mémoire vive (RAM), affiché à 45 dollars. En contrepartie, la fondation confirmait une hausse généralisée des tarifs touchant une large partie de son catalogue.
Après la hausse des modèles Pi 4 et Pi 5, Raspberry doit aujourd'hui confirmer une nouvelle flambée des tarifs pour ces mêmes modèles, mais aussi pour les Compute Module 4/5, intégrant 2 Go de RAM.
Les nouveaux prix chez Raspberry
Si vous comptiez vous offrir un Raspberry Pi 4, il faudra donc accepter de payer 75$ (+15$) pour la version 4 Go et 115$ (+30$) pour la version 8 Go. La hausse est directement liée à la capacité mémoire, avec 10$ de plus pour les modèles 2 Go, 15$ pour les modèles 4 Go, 30$ pour les modèles 8 Go et enfin 60$ pour les ordinateurs équipés de 16 Go de RAM.
Le Pi 5 est lui aussi sujet à une augmentation, avec désormais 65$ (+10$) pour le modèle 2 Go, 85$ (+15$) pour la version 4 Go, 125$ (+30$) pour la mouture 8 Go et 205$ (+60$) pour la déclinaison 16 Go. Eben Upton se veut toutefois rassurant : cette hausse n’a rien de pérenne. Selon lui, les prix devraient revenir à la normale une fois la crise actuelle du marché de la mémoire résorbée.
Par ailleurs, l’ensemble du catalogue Raspberry Pi n’est pas concerné par cette augmentation. Les versions du Pi 4 et du Pi 5 dotées de 1 Go de RAM, tout comme le Raspberry Pi 400, échappent à cette révision tarifaire.
La société indique également avoir « plusieurs années de stock de mémoire LPDDR2 » pour assurer un maintien des tarifs des modèles Pi Zero et Raspberry Pi 3.