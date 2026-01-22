La principale innovation réside dans l'intégration de 8 Go de mémoire dédiée, là où les versions précédentes puisaient directement dans la RAM du Raspberry Pi. Cette évolution permet théoriquement d'exécuter des modèles de langage comptant jusqu'à six milliards de paramètres ainsi que des VLM.

Au lancement, plusieurs modèles sont pris en charge, dont DeepSeek-R1-Distill et diverses versions de Llama et Qwen, tous compris entre 1 et 1,5 milliard de paramètres. La fondation elle-même reconnaît que les performances en vision par ordinateur restent « globalement équivalentes » à celles du HAT+ à 26 TOPS, garantissant une « transition transparente et sans heurt ».

Vous l'aurez sans doute compris, l’AI HAT+ 2 se distingue surtout par l’intégration de mémoire embarquée. En revanche, les gains bruts restent relativement mesurés, et à 130 $ environ, ce module peine à justifier son coût face à un Raspberry Pi mieux doté en RAM pour des tâches similaires.