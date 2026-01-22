La fondation Raspberry Pi a récemment dévoilé son nouveau module AI HAT+ 2 équipé d'une puce Hailo-10H. Il s’agit d’un module dédié à l’IA locale conçu pour accompagner le Raspberry Pi 5.
Un an et demi après l’arrivée de son premier module d’accélération IA, la fondation Raspberry Pi poursuit sa stratégie autour de l’IA locale. Dévoilé la semaine dernière, l’AI HAT+ 2 tend à proposer une solution plus adaptée aux usages liés à l’IA générative, tout en restant dans l’écosystème du Raspberry Pi 5. La nouveauté repose sur une nouvelle puce signée Hailo et sur l’intégration de mémoire dédiée, un changement particulièrement attendu par la communauté.
Hailo-10H : la puissance annoncée ne se traduit pas en performances brutes
Le module repose sur une puce Hailo-10H soudée, abandonnant ainsi le format M.2 utilisé sur le premier AI Kit. Cette nouvelle génération affiche 40 TOPS en INT4 et 20 TOPS en INT8, pour une consommation stable de 2,5 watts. Ces chiffres peuvent sembler supérieurs aux précédents Hailo-8 et 8L, mais la réalité est plus nuancée.
En INT8, la référence habituelle pour mesurer les performances d'inférence, la Hailo-10H plafonne à 20 TOPS, soit moins que le Hailo-8L (26 TOPS) et davantage que le Hailo-8 (13 TOPS). L'amélioration réside surtout dans la compatibilité INT4, une précision réduite que les générations antérieures ne géraient pas.
8 Go de RAM embarquée, véritable atout ou fausse bonne idée ?
La principale innovation réside dans l'intégration de 8 Go de mémoire dédiée, là où les versions précédentes puisaient directement dans la RAM du Raspberry Pi. Cette évolution permet théoriquement d'exécuter des modèles de langage comptant jusqu'à six milliards de paramètres ainsi que des VLM.
Au lancement, plusieurs modèles sont pris en charge, dont DeepSeek-R1-Distill et diverses versions de Llama et Qwen, tous compris entre 1 et 1,5 milliard de paramètres. La fondation elle-même reconnaît que les performances en vision par ordinateur restent « globalement équivalentes » à celles du HAT+ à 26 TOPS, garantissant une « transition transparente et sans heurt ».
Vous l'aurez sans doute compris, l’AI HAT+ 2 se distingue surtout par l’intégration de mémoire embarquée. En revanche, les gains bruts restent relativement mesurés, et à 130 $ environ, ce module peine à justifier son coût face à un Raspberry Pi mieux doté en RAM pour des tâches similaires.