Framework a augmenté ses prix pour la deuxième fois en l’espace de deux semaines. L’entreprise a pointé la montée des coûts de la mémoire DDR5 et du stockage et a encouragé les acheteurs à comparer les tarifs ou à apporter leur propre RAM.
Début décembre, Framework a augmenté le prix de la mémoire DDR5 configurable de ses ordinateurs. Deux semaines plus tard, elle a annoncé un nouvel ajustement des tarifs, lié à ce qu’elle a appelé une « période de pénurie extrême ». Le calcul des prix est élaboré à partir du coût moyen pondéré de ses stocks, autour de 10 dollars (soit près de 8,50 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes) par gigaoctet pour les modules de 8 Go à 32 Go, a précisé l’équipe de Framework. La décision concerne aussi les modules de stockage et des évolutions supplémentaires sont prévues pour début 2026.
Les hausses de prix ont été provoquées par les coûts des composants
Fin 2025, le marché de la mémoire a vu les prix des puces et des modules grimper fortement. Les contraintes d’approvisionnement ont poussé les principaux fabricants à réduire certaines activités et à privilégier des produits à marge plus haute, comme la HBM pour les serveurs ou les commandes liées à l’intelligence artificielle. Cette situation a contribué à une hausse soutenue des prix de la DDR5 et de la DDR4 ces derniers mois. Selon le cabinet TrendForce, les prix des puces DDR5 ont progressé de plus de 300 % depuis le début de septembre 2025.
Framework a expliqué que ses fournisseurs facturaient à des niveaux constamment plus élevés. Pour ajuster ses propres prix, l’entreprise a pris en compte les coûts réels payés au fur et à mesure des achats de mémoire. Dans son message mis à jour mi‑décembre, Framework précise que les prix flambaient et que ses équipes s’attendaient à devoir procéder à d’autres révisions au début de l’année suivante.
Les données issues des fournisseurs montrent que les prix des puces ont déjà augmenté de façon spectaculaire depuis le début de l’automne, certains segments grimpant de plus de 150 % à 300 % suivant les types et interfaces de mémoire.
Les ajustements successifs chez Framework ont donc pour origine une mécanique simple : les hausses facturées par les fournisseurs se répercutent presque directement sur les tarifs proposés aux clients, sans qu’il y ait de marges excessives par l’entreprise elle‑même. L’équipe explique que les prix ont été modifiés uniquement pour couvrir ces coûts et qu’ils seront revus à la baisse si la tendance s’inverse.
Les réponses proposées par Framework et l’effet pour les acheteurs
Pour limiter la facture, Framework a encouragé les clients à choisir la version « DIY Edition ». Cette option permet d’acheter un portable sans mémoire ni stockage et d’y installer soi‑même ses composants. L’entreprise a intégré un lien vers une plateforme de comparaison de prix pour aider les acheteurs à trouver des RAM moins chères ailleurs.
La démarche s’accompagne de précisions sur la compatibilité des modules. Framework a mis en ligne une base de connaissances listant les barrettes de mémoire testées, afin que les utilisateurs ne rencontrent pas de problème avec leurs propres modules.
La série de hausses a aussi entraîné une mise à jour des prix des modules de stockage. Framework a conservé les tarifs d’origine pour toutes les précommandes déjà passées, mais a appliqué les nouveaux coûts des fournisseurs pour les commandes suivantes.
Même si les tarifs finaux proposés par Framework restent souvent inférieurs à certains prix du marché, l’accumulation rapide des hausses en quelques semaines a surpris de nombreux acheteurs. En peu de temps, passer d’une configuration entrée de gamme à une version bien équipée coûte nettement plus cher qu’au début du mois.
Cette situation a coïncidé avec une période où d’autres acteurs du secteur, y compris des fabricants de PC grand public, annoncent eux aussi des augmentations des prix de leurs produits, en lien direct avec la hausse du coût des composants de mémoire et de stockage.
Framework met en avant la transparence de ses annonces et répète qu’elle ajustera ses prix « chaque fois que nécessaire » en fonction des tarifs des fournisseurs. Ce comportement donne à certains observateurs l’impression d’une crise tarifaire quasi continue, avec des révisions successives.
Le modèle « acheter sans mémoire et ajouter ses propres modules » est présenté comme la meilleure façon de limiter l’impact financier pour les utilisateurs les plus sensibles au coût. La version DIY a enregistré un intérêt accru dans les forums et communautés spécialisées.