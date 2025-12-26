Fin 2025, le marché de la mémoire a vu les prix des puces et des modules grimper fortement. Les contraintes d’approvisionnement ont poussé les principaux fabricants à réduire certaines activités et à privilégier des produits à marge plus haute, comme la HBM pour les serveurs ou les commandes liées à l’intelligence artificielle. Cette situation a contribué à une hausse soutenue des prix de la DDR5 et de la DDR4 ces derniers mois. Selon le cabinet TrendForce, les prix des puces DDR5 ont progressé de plus de 300 % depuis le début de septembre 2025.

Framework a expliqué que ses fournisseurs facturaient à des niveaux constamment plus élevés. Pour ajuster ses propres prix, l’entreprise a pris en compte les coûts réels payés au fur et à mesure des achats de mémoire. Dans son message mis à jour mi‑décembre, Framework précise que les prix flambaient et que ses équipes s’attendaient à devoir procéder à d’autres révisions au début de l’année suivante.

Les données issues des fournisseurs montrent que les prix des puces ont déjà augmenté de façon spectaculaire depuis le début de l’automne, certains segments grimpant de plus de 150 % à 300 % suivant les types et interfaces de mémoire.

Les ajustements successifs chez Framework ont donc pour origine une mécanique simple : les hausses facturées par les fournisseurs se répercutent presque directement sur les tarifs proposés aux clients, sans qu’il y ait de marges excessives par l’entreprise elle‑même. L’équipe explique que les prix ont été modifiés uniquement pour couvrir ces coûts et qu’ils seront revus à la baisse si la tendance s’inverse.