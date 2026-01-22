En cause, une combinaison de facteurs économiques avec d'un côté l’augmentation des droits de douane, mais aussi bien sûr la hausse du coût des composants mémoire.

Des éléments qui pourraient pousser Nintendo à revoir ses tarifs courant 2026, à l’image de Sony et Microsoft, qui ont déjà relevé le prix de leurs consoles (à plusieurs reprises) après leur lancement en novembre 2020. Avec le recul, le moment le plus favorable pour acheter une PS5 ou une Xbox Series X se situait donc entre novembre 2020 et l’été 2022. Depuis, les deux consoles affichent des tarifs supérieurs à ceux de leur lancement, un scénario que peu d’observateurs auraient pu anticiper.