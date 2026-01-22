Selon Niko Partners, les joueurs doivent se préparer à une augmentation du prix de la Nintendo Switch 2 dans un futur proche.
Alors que Nintendo se montre rassurant quant à l’évolution du prix de la Switch 2 (son président affirmant que le tarif n’augmentera pas « pour l’instant ») le cabinet Niko Partners estime de son côté que le moment le plus opportun pour acquérir la nouvelle console est dès maintenant, avant une éventuelle « hausse de prix mondiale ».
La Nintendo Switch 2 dans les traces des PS5 et Xbox Series ?
Spécialisé dans l’analyse du marché mondial du jeu vidéo, Niko Partners a récemment publié son rapport de prévisions pour 2026. Celui-ci met en avant dix grandes tendances à surveiller pour les utilisateurs, avec une annonce peu rassurante donc pour celles et ceux qui comptaient attendre avant d’acheter la Nintendo Switch 2.
Selon Niko Partners, le moment le plus opportun pour se procurer la nouvelle console hybride de Nintendo serait…. aujourd'hui ! Le cabinet anticipe en effet une hausse de prix à l’échelle mondiale, que le constructeur pourrait appliquer prochainement.
Vers une Nintendo Switch 2 bientôt à partir de 499€ ?
En cause, une combinaison de facteurs économiques avec d'un côté l’augmentation des droits de douane, mais aussi bien sûr la hausse du coût des composants mémoire.
Des éléments qui pourraient pousser Nintendo à revoir ses tarifs courant 2026, à l’image de Sony et Microsoft, qui ont déjà relevé le prix de leurs consoles (à plusieurs reprises) après leur lancement en novembre 2020. Avec le recul, le moment le plus favorable pour acheter une PS5 ou une Xbox Series X se situait donc entre novembre 2020 et l’été 2022. Depuis, les deux consoles affichent des tarifs supérieurs à ceux de leur lancement, un scénario que peu d’observateurs auraient pu anticiper.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
En novembre dernier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa prévoyait de maintenir le prix de la Switch 2 à son niveau actuel, « sauf en cas de changements majeurs de facteurs externes ». Récemment, ce dernier a indiqué que Nintendo allait « suivre la situation de près », sans pour autant s’engager davantage.
À l'heure actuelle, sur la boutique officielle Nintendo, la Switch 2 est proposée à partir de 469,99€ dans sa version seule, les bundles Mario Kart World et Légendes Pokémon Z-A étant quant à eux positionnés à 509,99€. Une éventuelle hausse de prix pourrait faire grimper le tarif de la console nue à 499€… voire dépasser le cap symbolique des 500€ ?