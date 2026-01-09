En Europe, le constat est similaire, avec une Nintendo Switch 2 dont les ventes seraient là aussi inférieures à celles enregistrées sur la même période par la première version en 2017. Au Royaume-Uni, la Switch 2 afficherait ainsi des chiffres plus faibles de l'ordre de 16%, ce qui n'empêche pas la console de revendiquer, sur l'ensemble de l'année, des ventes supérieures d'environ 6%.

Toujours selon The Game Business, les ventes de Switch 2 en France seraient en baisse également en France, par rapport à la première Switch, sur l'ensemble de l'année. « Les ventes de la Switch 2 en France l'an dernier ont été plus de 30% inférieures à celles de la Switch 1 lors de sa première année », explique le magazine.