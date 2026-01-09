Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la Nintendo Switch 2 n'a pas forcément été à la fête lors de la fin de l'année 2025, à tel point que la console a fait parfois moins bien que la première Switch en 2017 sur la même période.
En fin d'année dernière, Nintendo revoyait les objectifs de ventes de sa Switch 2 à la hausse, en tablant sur un total de 19 millions de Switch 2 vendues au 31 mars 2026, contre un objectif initial de 15 millions. Dès son lancement en juin 2025, la Nintendo Switch 2 a connu un succès phénoménal, notamment sur les terres natales du groupe, où elle est devenue la console la plus vendue du pays après 7 mois de commercialisation.
Des ventes moins explosives que prévues pour la Switch 2 à Noël ?
Forcément, on s'attendait logiquement à ce que la Nintendo Switch 2 continue d'aligner les records en fin d'année, portée par des fêtes de Noël qui semblaient constituer la voie royale vers le succès ultime pour la console de Nintendo. Pourtant, selon The Game Business, les ventes de Switch 2 ont largement ralenti durant les mois de novembre et décembre dans de nombreux pays.
C’est notamment le cas aux États-Unis, où la Nintendo Switch 2 aurait enregistré des ventes inférieures de 35% à celles de la première Switch sur la même période en 2017. En volume, cela représenterait environ 1,5 million d’unités écoulées, contre 2,2 millions pour la Switch de première génération il y a neuf ans.
Des ventes décevantes en Europe… et en particulier en France ?
En Europe, le constat est similaire, avec une Nintendo Switch 2 dont les ventes seraient là aussi inférieures à celles enregistrées sur la même période par la première version en 2017. Au Royaume-Uni, la Switch 2 afficherait ainsi des chiffres plus faibles de l'ordre de 16%, ce qui n'empêche pas la console de revendiquer, sur l'ensemble de l'année, des ventes supérieures d'environ 6%.
Toujours selon The Game Business, les ventes de Switch 2 en France seraient en baisse également en France, par rapport à la première Switch, sur l'ensemble de l'année. « Les ventes de la Switch 2 en France l'an dernier ont été plus de 30% inférieures à celles de la Switch 1 lors de sa première année », explique le magazine.
À cela plusieurs raisons, à commencer par un positionnement tarifaire très élevé pour la console, mais aussi pour les jeux et accessoires, soit un sérieux frein pour le public familial. Pour certains, cela relève également d'un catalogue de jeux décevant à l'heure actuelle, avec des exclusivités Switch 2 (Mario Kart World, Donkey Kong Bananza…) somme toute « moyennes » dans l'ensemble. Difficile également de passer sous silence une Switch 2 dont l'écran est moins flatteur pour la rétine que celui de la Switch OLED, avec une prise en main elle aussi plus délicate pour certains, sans parler de l'autonomie…
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Attention toutefois, si les ventes de Nintendo Switch 2 n'ont pas brillé autant que ce que l'on aurait pu croire en fin d'année 2025, cela n'empêche pas la console de Nintendo de constituer un carton commercial, la machine revendiquant encore et toujours le titre de console la plus rapidement venue de l'histoire, avec plus de 10 millions de ventes au 30 septembre dernier.
A voir maintenant si la console parviendra à reprendre son rythme de vente initial, et séduire les joueurs, notamment ceux qui hésitent encore à échanger leur ancien modèle contre cette nouvelle version.