Autant dire que la Nintendo Switch 2 n’a pas fini de faire chauffer les compteurs. À l’approche de Noël, portée par le lancement récent d’un nouveau Pokémon et l’arrivée très attendue de Metroid Prime 4, lancé il y a quelques jours, la console dispose de tous les atouts pour poursuivre sur cette lancée.

Sans surprise, elle va s’imposer comme l’incontournable de fin d’année vidéoludique, que l'on devrait retrouver sous de très (très) nombreux sapins.