Au Japon, la Nintendo Switch 2 vient de passer le cap des 3,172 millions d'exemplaires vendus, soit deux fois plus que sa grande sœur en son temps. Et ce n'est visiblement pas prêt de s'arrêter.
Début novembre, Nintendo revoyait les objectifs de ventes de sa Switch 2 à la hausse, après avoir confirmé la mise en circulation de 10,36 millions de consoles dans le monde entier. Ainsi, la société nippone table désormais sur un total de 19 millions de Switch 2 vendues au 31 mars 2026, contre un objectif initial de 15 millions. Un succès qui se confirme sur tous les marchés, et notamment sur les terres natales du groupe japonais.
La Nintendo Switch 2 deux fois plus forte que le modèle originel au Japon
En effet, après 27 semaines de présence dans les échoppes japonaises, la Nintendo Switch 2 s'est écoulée à plus de 3,172 millions d'exemplaires. Cela en fait tout simplement la console la plus vendue du pays, devant la Game Boy Advance et ses 3,171 millions d’unités écoulées, ainsi que la PlayStation 2, qui totalisait quant à elle 3,112 millions d’exemplaires vendus sur une période équivalente (27 semaines) après leur lancement.
La Nintendo Switch 2 s'était déjà imposée comme la console la plus vendue du pays dès sa première semaine de commercialisation, et avec ce nouveau cap franchi au Japon, les ventes de la console sont deux fois supérieures à celles de la Nintendo Switch originale (toujours sur la même période).
Les Nintendo Switch (très) loin devant la concurrence au Japon
Mieux encore, sur la première semaine de décembre, la machine s’est écoulée à plus de 203 000 exemplaires sur l'archipel, signant ainsi sa deuxième meilleure semaine de ventes depuis son lancement en juin dernier.
À titre de comparaison, sur cette même semaine 49, Sony écoulait un total de 25 000 PS5, tandis que Microsoft vendait précisément 231 consoles Xbox Series au Japon. Dans le même temps, Nintendo écoulait pas moins de 51 316 Switch de première génération. Pas mal pour une console commercialisée il y a bientôt 9 ans.
Autant dire que la Nintendo Switch 2 n’a pas fini de faire chauffer les compteurs. À l’approche de Noël, portée par le lancement récent d’un nouveau Pokémon et l’arrivée très attendue de Metroid Prime 4, lancé il y a quelques jours, la console dispose de tous les atouts pour poursuivre sur cette lancée.
Sans surprise, elle va s’imposer comme l’incontournable de fin d’année vidéoludique, que l'on devrait retrouver sous de très (très) nombreux sapins.
